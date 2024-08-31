Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve millet iradesine hakaret etmişti: Oğuzhan Şahin tutuklandı

X'teki bir sohbet odasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve milyonlarca AK Parti seçmenine küfür ve hakaretler eden sosyal medyada "Oğuzhan Atsız" kullanıcı adını kullanan Oğuzhan Şahin tutuklandı.
Atsız'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı.
Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.