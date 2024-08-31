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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve millet iradesine hakaret etmişti: Oğuzhan Şahin tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve demokratik yollarla iktidarı belirleyen millet iradesine hakaretler eden Oğuzhan Şahin isimli provokatör tutuklandı.

19:17 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:06 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Oğuzhan Atsız tutuklandı.
Oğuzhan Atsız tutuklandı.

X'teki bir sohbet odasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve milyonlarca AK Parti seçmenine küfür ve hakaretler eden sosyal medyada "Oğuzhan Atsız" kullanıcı adını kullanan Oğuzhan Şahin tutuklandı.

Atsız'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı.

Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



#Oğuzhan Şahin
#Oğuzhan Atsız
#Küfür
#Hakaret
1 saat önce
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