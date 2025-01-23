Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'nafaka' için yeni reform sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında aile hukukunun korunuma ilişkin atılacak adımlara değindi.

Erdoğan, aile mahkemelerinin yapısından boşanma ve nafaka süreçlerine kadar geniş kapsamlı reformların planlandığını ifade etti.