Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'nafaka' için yeni reform sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı boyunca aile hukukunda önemli çalışmalar yapılacağını vurguladı. Aile mahkemelerinin kurulu, yargılama usulleri, boşanma süreçleri ve nafaka düzenlemeleri gibi kritik alanlarda kapsamlı reformlar yapılmasının planlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında aile hukukunun korunuma ilişkin atılacak adımlara değindi.
2025'in aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hukukunda yaşanan sorunlara yönelik yeni tedbirler alınacağını belirtti.
Erdoğan, aile mahkemelerinin yapısından boşanma ve nafaka süreçlerine kadar geniş kapsamlı reformların planlandığını ifade etti.
"Yeni reformlar planlıyoruz"
2025'i aile yılı ilan etmiştik. Yıl boyu önemli çalışmalar yapacağımızı ilan etmiştik. Aile hukukunda uygulama kaynaklı sorunlara yönelik birçok tedbiri hayata geçireceğiz.
Aile mahkemelerinin kurulu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usulüne kadar yeni reformlar yapmayı planlıyoruz.