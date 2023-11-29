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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze Kasabı' çıkışı dünya medyasında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki katliamlara işaret ederek, "Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri uluslararası basın tarafından manşetten verildi.

16:37 - 29/11/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Netanyahu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Netanyahu

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları binlerce masum insanın ölümüne sebebiyet verdi.


İsrail terörüne en büyük tepkiyi ise süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterdi.


Bugün de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan,
"Gıdasını, elektriğini, suyunu kesip açık hava hapishanesine çevirdikleri iki milyon insana soykırım uyguladılar. Gazze'yi yakıp yıktılar. Her türlü zulmü yaptılar. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 16 bin kardeşimiz İsrail saldırısında şehit oldu. 35 bin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Gazze'deki binaların üçte ikisi yıkıldı. Eğitim ve sağlık alt yapısı çöktü. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı."
açıklamasında bulundu.


Erdoğan'ın bu sözleri, uluslararası basın tarafından manşete taşındı.


France 24,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Gazze Kasabı' olarak damgaladı."
dedi.

Yunan Ta Nea,
"Erdoğan: Netanyahu tarihe Gazze Şeridi'nin kasabı olarak geçecek."
başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İsrail merkezli Ynet news,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılması çağrısında bulunarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'Gazze Kasabı' olarak adını tarihe çoktan yazdığını söyledi."
dedi.

Alman Welt, Erdoğan'ın
"Netanyahu tarihe Gazze'nin kasabı olarak geçti"
sözünü manşetine taşıdı.
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eylemlerini 'vahşet', Netanyahu'yu ise 'kasap' olarak nitelendirdi." d
enilen haberde şu ifadeye yer verildi:
"Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki ölümlerin sorumlusu olarak bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ilan etti."

Fransız haber ajansı AFP,
"Erdoğan, Netanyahu'ya 'Gazze'nin kasabı' dedi"
başlıklı haberini abonelerine servis etti.

Hindistan merkezli NDTV haberinde,
"Erdoğan, ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, 'Netanyahu, adını Gazze kasabı olarak tarihe çoktan yazdırdı' dedi." i
fadesine yer verdi.

Mısır merkezli Ahram Online, "Erdoğan, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e defalarca ölüm ve yıkımın boyutu konusunda sert eleştirilerde bulundu." dedi.


Fransız RFI,
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Gazze Kasabı' olarak damgaladı ve onu dünya çapında Yahudi düşmanlığı yaratmakla suçladı."
dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Cyprus Mail, "Netanyahu'yu 'Gazze'nin kasabı' olarak nitelendirdi" dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Netanyahu
#Gazze
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