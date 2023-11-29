Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze Kasabı' çıkışı dünya medyasında geniş yankı uyandırdı

"Gıdasını, elektriğini, suyunu kesip açık hava hapishanesine çevirdikleri iki milyon insana soykırım uyguladılar. Gazze'yi yakıp yıktılar. Her türlü zulmü yaptılar. Yüzde 70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 16 bin kardeşimiz İsrail saldırısında şehit oldu. 35 bin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Gazze'deki binaların üçte ikisi yıkıldı. Eğitim ve sağlık alt yapısı çöktü. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı."