Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze Kasabı' çıkışı dünya medyasında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Netanyahu
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları binlerce masum insanın ölümüne sebebiyet verdi.
İsrail terörüne en büyük tepkiyi ise süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterdi.
Erdoğan'ın bu sözleri, uluslararası basın tarafından manşete taşındı.
Mısır merkezli Ahram Online, "Erdoğan, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e defalarca ölüm ve yıkımın boyutu konusunda sert eleştirilerde bulundu." dedi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Cyprus Mail, "Netanyahu'yu 'Gazze'nin kasabı' olarak nitelendirdi" dedi.