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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabında İsrail'e yönelik eleştirileri, İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi. Erdoğan, video mesajında İsrail'in Filistin'e yönelik ''baskı, şiddet ve yıldırma politikalarından'' bahsetmişti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna video konferansla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna video konferansla katıldı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde İsrail'in Filistin'e yönelik ''baskı, şiddet ve yıldırma politikalarından'' bahsederken, salondan ayrıldı.

İsrail'e eleştiri

Erdoğan, konuşmasının söz konusu bölümünde, şunları söylemişti:

"Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs’ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail’in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor. 'Asrın Anlaşması' adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince, İsrail bu kez iş birlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir. Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail’in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor. Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukukun hilafına Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor. Filistin meselesi, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebilir. Bunun dışındaki çözüm arayışları beyhudedir, tek taraflıdır, adaletsizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi koronavirüs konusunu gündeme almakta çok gecikmiştir. Bunun nedeni Birleşmiş Milletler'in yapısıdır. Bunun içindir ki biz Dünya 5'ten büyüktür, diyoruz.” ifadelerini kullandı.


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