Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi

Geçtiğimiz aylarda, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesini "Gayet başarılı bir darbe" diyerek övdüğü sözleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
"ABUK SUBUK TİPLERİ DOLDURDU"
Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.
"GENİŞ MEZHEBİNE HDP'Yİ DE İSTİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.
TWİTTER'DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.