Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi

Geçtiğimiz aylarda, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesini "Gayet başarılı bir darbe" diyerek övdüğü sözleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

OYNAT 00:58 Mine Kırıkkanat: Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var Gazeteci Mine Kırıkkanat katıldığı bir YouTube canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. Kırıkkanat, 'Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.



Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın.' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada hızla yayılan video en çok izlenenler arasına girdi. BiP'te paylaş

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"ABUK SUBUK TİPLERİ DOLDURDU"

Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.

"GENİŞ MEZHEBİNE HDP'Yİ DE İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

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TWİTTER'DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.