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POLİTİKA

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Partide kırmızı çizgi bırakmadı" eleştirisinde bulundu. Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyleyen Kırıkkanat, "Abuk sabuk insanları doldurdular, Atatürkçüleri dışladılar. Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi
Mine Kırıkkanat

Geçtiğimiz aylarda, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesini "Gayet başarılı bir darbe" diyerek övdüğü sözleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Mine Kırıkkanat: Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var
OYNAT 00:58
Mine Kırıkkanat: Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var
Gazeteci Mine Kırıkkanat katıldığı bir YouTube canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. Kırıkkanat, 'Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.

Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın.' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada hızla yayılan video en çok izlenenler arasına girdi.

"ABUK SUBUK TİPLERİ DOLDURDU"

Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.

"GENİŞ MEZHEBİNE HDP'Yİ DE İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat 1960 darbesini övdü: Gayet başarılı bir darbeydi
GÜNDEM
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat 1960 darbesini övdü: Gayet başarılı bir darbeydi

Mine Kırıkkanat: Atatürk benim ilahım
OYNAT 00:48
Mine Kırıkkanat: Atatürk benim ilahım
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum' ifadelerini kullandı. Kırıkkanat'ın provokatif sözleri büyük tepki çekti.

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