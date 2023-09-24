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Değişimciler Ankara’da da kaybetti

CHP Ankara kongresinde, değişimciler ile genel merkezin adayları kozlarını paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu’un desteklediği Ümit Erkol, değişimcilerin adayı Sercan Çığgın ile yarıştı. Kongrenin kazananı 340 oy alan Genel Merkez adayı Erkol oldu.

Mehmet Güney
04:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ümit Erkol, Sercan Çığgın, Mansur Yavaş.

Ümit Erkol, Sercan Çığgın, Mansur Yavaş.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede katılım ve heyecan oldukça düşüktü. Blok liste ile girilen seçimde Ankara milletvekilleri, il başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe başkanları haricinde 619 delege vardı. Ankara il kongresine divan başkanı olarak Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yönetti. Açılış konuşmasında Öztunç, “Ortaklık yaptığımız bazı isimler, başka partiler CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar’’ dedi.

“PARTİDE YALAKA KÜLTÜRÜ VAR”

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol da “Partinin temel sorunu genel başkanlık değil, partinin temel sorunu işte dava adamlığının bitmiş olması yalaka kültürünün partiye gelmesi” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında renk vermeyerek “İki aday var. Kazanan Ankara olacak” demekle yetindi. Kongre, saat 10.00’da başlaması gerekirken salonda yeterli delegenin olmaması sebebiyle saat 11.20’de başlayabildi. Kongre seçimlerinde turuncu liste Erkol’a mavi liste ise Çığgın’a ait oldu. Ankara Büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkanı bulunan kongreye katılım oldukça düşüktü. Uzun süren protokol konuşmaları salonda bulunan partilileri rahatsız etti. Sessizliğin hakim olduğu kongrede, neredeyse hiç tezahürat yapılmadı. Oylamaların sonucu akşam saatlerinde açıkladı. Genel Merkez adayı Ümit Erkol 340 oyla kongrenin kazananı olurken, Değişimcilerin adayı Sercan Çığgın 241 oyda kaldı.




#Siyaset
#CHP
#Ankara
#Mansur Yavaş
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