Değişimciler Ankara’da da kaybetti

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede katılım ve heyecan oldukça düşüktü. Blok liste ile girilen seçimde Ankara milletvekilleri, il başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe başkanları haricinde 619 delege vardı. Ankara il kongresine divan başkanı olarak Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yönetti. Açılış konuşmasında Öztunç, “Ortaklık yaptığımız bazı isimler, başka partiler CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar’’ dedi.

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol da “Partinin temel sorunu genel başkanlık değil, partinin temel sorunu işte dava adamlığının bitmiş olması yalaka kültürünün partiye gelmesi” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında renk vermeyerek “İki aday var. Kazanan Ankara olacak” demekle yetindi. Kongre, saat 10.00’da başlaması gerekirken salonda yeterli delegenin olmaması sebebiyle saat 11.20’de başlayabildi. Kongre seçimlerinde turuncu liste Erkol’a mavi liste ise Çığgın’a ait oldu. Ankara Büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkanı bulunan kongreye katılım oldukça düşüktü. Uzun süren protokol konuşmaları salonda bulunan partilileri rahatsız etti. Sessizliğin hakim olduğu kongrede, neredeyse hiç tezahürat yapılmadı. Oylamaların sonucu akşam saatlerinde açıkladı. Genel Merkez adayı Ümit Erkol 340 oyla kongrenin kazananı olurken, Değişimcilerin adayı Sercan Çığgın 241 oyda kaldı.