Gündem Değişimdeson halka
POLİTİKA

Değişimde son halka

İllerde 47 belediye başkanından sadece 17’siyle yola devam eden AK Parti’nin değişim trendini ilçe belediyelerinde de sürdürmesi bekleniyor. Hafta sonunu İstanbul’da geçiren Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri üzerinde detaylı çalışma yaptığı belirtiliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Seçim takvimini işleten AK Parti’de gözler ilçelerin belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim çalışmalarında ağırlığı ilçe adaylarına kaydırdı. Hafta sonunu İstanbul’da geçiren Erdoğan’ın, İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri üzerinde detaylı bir çalışma yaptığı belirtiliyor. İllerde mevcut 47 belediye başkanından sadece 17’siyle yola devam eden AK Parti’nin değişim trendini ilçe belediyelerinde de diri tutması bekleniyor.

YENİLENME TAMAMLANACAK

Erdoğan, AK Parti’ye dönüşü ile başlattığı değişim sürecini belediye başkan adayları ile büyük oranda tamamlayacak. Teşkilatta ilçe ve il başkanlarından başlayan, sonra İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa’nın da yer aldığı bazı belediye başkanları ile süren, 24 Haziran seçimlerinde meclis grubu ile devam eden yenilenme süreci 31 Mart’ta yerel yönetimlere aday gösterilen isimlerle son bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Ömer Faruk Tanrıverdi ve Betül Poyraz ‘ın düğününe katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şahitlik yaptı. Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan nikah sonrası evlilik cüzdanını geline vererek mutluluklar diledi.

TEŞKİLATA 30 BİN JESTİ…

İllere yansıyan değişimin Erdoğan’ın üzerinde çalıştığı ilçelere de yansıması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından da bu yönde bilgiler ulaşırken, anketler başta olmak üzere vatandaş ve teşkilatın da onay verdiği isimlerin tercih edileceği vurgulandı. Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde teşkilatın önerdiği isimlerin öncelik alacağı belirtiliyor. AK Parti Genel Merkezi ilçeler üzerinde çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin belirlenmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ÖNCE MANİFESTO

AK Parti seçimlere özel 10 maddelik manifestosunu ise adaylar belirlendikten sonra kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Tarihi henüz netleşmeyen manifestosu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Takvime göre AK Parti seçim kampanyasının startını ise 19 Şubat’ta Ankara start verecek. AK Parti’nin yerel seçimlerde kullanacağı sloganlar, seçim şarkıları ilk bu programla kamuoyuna açıklanacak. İnsan odaklı planlanan kampanya da sürdürülebilirlik öne çıkacak. Erdoğan da sahalara Şubat ayının ikinci yarısında inecek.

REKLAM

LİDERLER ZİRVESİ BU HAFTA

AK Parti ve MHP arasında görüşmelerde sona gelindi. 30 büyükşehir ve ilçeler üzerindeki görüşmelerde, her iki parti karşılıklı jestlerine devam ediyor. MHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli’den aday göstermeyecek. AK Parti’nin isim duyurmadığı Mersin, Adana, Manisa, Muğla, Aydın ve Osmaniye’den hangilerinde aday gösterip göstermeyeceği netlik kazanmadı. Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu hafta görüşerek ittifaka son şeklini vermesi bekleniyor.

Akdeniz kalkanı
GÜNDEM
Akdeniz kalkanı

ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek
DÜNYA
ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

/**/
Akdeniz kalkanı

Akdeniz kalkanı

Yeni Şafak ekibi, Mavi Vatan'da bir gün geçirdi.
ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek

PKK/SDG'nin eski sözcüsü Talal Silo, Yeni Şafak'a konuştu.
Son sözleri ortaya çıktı

Son sözleri ortaya çıktı

Kaşıkçı, katillerine karşı mücadele vermiş.
Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

Sözleşmeyi okumadankarar vermişler

'Tapu iptal ve tescil' davasında duygusal bir karara imza atmışlardı.
Nikah şahidi oldu

Nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​AK Parti İstanbul Milletvekili Canikli'nin kızının nikah şahidi oldu.
Değişimdeson halka

Değişimdeson halka

Değişimin ilçelerde de sürdürülmesi bekleniyor.
Sarı takside kara tablo

Sarı takside kara tablo

Kontroller vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
İttifak resmileşecek

İttifak resmileşecek

Riyad ilişkilerini açıklamak için gün sayıyor.

Karar günü

Karar günü

FETÖ'cü hainler için bugün karar verilecek.

25-50 saniye kripto diyalog

25-50 saniye kripto diyalog

Ankesörde 'kriterler' zirvesi yapıldı.
Son teklif 1.8 milyon Euro

Son teklif 1.8 milyon Euro

Beşiktaş, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı istiyor.
Riyad katilleri iade etmiyor

Riyad katilleri iade etmiyor

Türkiye, ​Prens Selman'ın iki adamının iadesini istemişti.
F.Bahçe 'ateş' hattında

F.Bahçe 'ateş' hattında

Akhisar yendi, Fenerbahçe 16. sıraya geriledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.