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Delege için PM’ye kadın kotası ayarı

CHP’deki büyük kurultay öncesi işini şansa bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu, kararsız delege için PM’yi kontrol altında tutmayı hedefliyor. Muhalefetin çarşaf liste ısrarına karşı yüzde 50 kadın kotası formülü öneren Kılıçdaroğlu, bu yolla değişimcilerin PM içinde güç kazanmasını önlemeyi planlıyor.

Uğur Duyan
04:00 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Merkezi, 4-5 Kasım’daki büyük kurultay öncesinde masadaki son pürüzleri de ortadan kaldırmak istiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kararsız delege ve değişim yanlılarının Parti Meclisi’nde (PM) güçlenmesini istemiyor. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in İstanbul üzerinden yakaladığı dalgayı kırmak için ‘fermuar liste’ seçeneği üzerinde çalışıyor. Muhalefetin çarşaf liste ısrarını bastırmak için yüzde 50 kadın kotası öne süren Kılıçdaroğlu, cinsiyet eşitliği üzerinden PM’yi kontrolü altında tutmak niyetinde.

PM’Yİ GARANTİDE TUTACAK

Genel Merkez, kurultayda PM için liste önerisinde bulunacak her adayın ‘bir kadın bir erkek aday’ şeklinde dizayn edilecek fermuar sistemi ile oluşturulan blok liste ile seçime girmesi için uğraşıyor. Tek tek adayların oylandığı ‘çarşaf liste’ yerine tüm adayların oylandığı ‘blok liste’ üzerinden PM seçiminin yapılması halinde, değişimcilerin PM içinde güç kazanmasının önüne geçilecek. Kılıçdaroğlu, PM’yi bu yöntemle garantide tutacak.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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