Delegeleri böyle tehdit ettiler: Oy vermeyen gider

2023’te kurulan delege pazarı nedeniyle başı ağrıyan CHP’nin hafta sonu toplanan 21. Olağanüstü Kurultayı’nda bu kez liste delinmesine karşı delegeler üzerinde “baskı” kuruldu.

Özgür Özel’in tek aday olarak liderliğe ikinci kez seçildiği Olağanüstü Kurultay’da Genel Merkez, parti yönetimi için de işi sıkı tuttu. Özel, muhaliflerin PM için oluşturduğu ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ne oy verilmemesi için teşkilatları baskı altına aldı.





MUHALEFET İSTEMİYORUM!

Delegenin büyük çoğunluğunu oluşturan il ve ilçe başkanlarına “Genel Merkez’in listesine oy vereceksiniz. Yoksa sizi görevden alırız” tehdidi savrulduğu iddia edildi. Genel Merkez’in muhaliflere karşı baskı oluşturmasının sebebi ise “Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilen süreçte herhangi bir yara almadan yola devam etme” olarak gösterildi. Özel’in PM’de herhangi bir muhalefet istemeden yoluna devam etmesinin parti için daha olumlu olacağı kaydedildi.





İKİ HAFTALIK SÜRE AZDI

Muhalifler kurultay süresinin kısalığının da hazırlıklarını olumsuz etkilediğini savundu. İki haftalık kongre sürecinin büyük bölümünün de 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği, bunun ise çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi. Listenin delinememesinde PM’ye aday sayısının düşüklüğünün de etkili olduğu bildirildi.





ADAY SAYISI DA AZALDI

Önceki kongrede 488 olan aday sayısının 181’e gerilediği, bunun da sonuçta etkili olduğu belirtildi. PM’ye aday sayısının azlığının taban oyu etkilediği belirtildi. Muhalifler, “Bir önceki kurultaydaki gibi 488 aday PM için yarışmış olsaydı muhaliflerin aldığı oylar ile en az 5 kişi listeyi delip Parti Meclisi’ne girebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.



