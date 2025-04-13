Destekten kıstı konsere akıttı

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2024 yılı faaliyet raporunda birçok hedefin gerçekleşme oranı yüzde sıfırda kalırken konserlere ayrılan oran yüzde 439’a çıktı. ABB, 2024 Denetim Komisyonu Rapor açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, birçok proje ve hedefi hayata geçiremedi.





HEDEF VAR İCRAAT YOK

ABB’nin küçükbaş hayvan desteğinde hedeflenen sayı bin 850 iken gerçekleştirilme oranı yüzde sıfır oldu. Hedeflenen 6 bin 500 arı kovanı desteği ve 100 bin yavru balıklandırma desteği yine yüzde sıfırda kaldı. Atık suların değerlendirilerek peyzaj sulamasında kullanımı için hedeflenen harcama tutarı 75 milyon iken yapılan harcama tutarı sıfır, parkların revize edilmesi için hedeflenen harcama tutarı 500 milyon olurken gerçekleştirilen tutar sıfır, köylü pazarı için hedeflenen harcama tutarı bir milyon iken gerçekleştirilen harcama tutarı sıfır oldu. 2024’te hayvan barınağı yapımı için 30 milyon lira hedeflenen bütçe ayrılırken bunda da gerçekleşen harcama tutarı sıfır oldu.





KONSERE 483 MİLYON

ABB tüm bu hedeflerin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden dolayı yapılamadığı öne sürüldü. Fakat çiftçiye ve üreticiye sağlanması hedeflenen birçok destek gerçekleştirilemezken konserler için belirlenen 110 milyon lira harcama hedefinin üstüne çıkılarak 483 milyon lira harcandı. Hedefin gerçekleşme oranı yüzde 439 oldu.





KRİTİK BİLGİLER GİZLENDİ

Rapor mecliste tartışmalara neden oldu AK Parti Pursaklar Meclis Üyesi ve ABB Denetim Komisyonu Üyesi Abdurrahman Özkan, rapora tepki gösterdi. Özkan, “Denetim Komisyonu’na incelenmesi gereken belgeler sunulmadı. Kritik belgelerin gizlendi. Ama sanki incelenmiş gibi gösteriliyor. Bu yüzden bu rapor yok hükmündedir. Reddediyoruz, kesinlikle onaylamıyoruz" diye konuştu.





RAPORA DAHİL EDİLMEDİM

MHP Kızılcahamam Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Ümit Altınordu ise, “Şahsım denetim komisyonu raporunun hazırlanmasına dahil edilmedi. Benden habersiz hazırlanan raporu da incelememe izin verilmedi. Rapor, CHP’li meclis üyeleri tarafından hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.



