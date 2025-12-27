Devlet Bahçeli'den 455 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni'nde önemli mesajlar: 'Hatay küllerinden yeniden doğdu'

Yeni Şafak
14:5827/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Bahçeli, "Hatay küllerinden yeniden doğmuştur. Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir" açıklamasında bulundu. Bahçeli ayrıca "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hatay'da gerçekleştirilen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.


27 Aralık, Cumartesi

Devlet Bahçeli açıklamalarında şu şekilde devam etti;

Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.


HATAY KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞTUR

Hatay küllerinden yeniden doğmuştur... Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir.


DEVLETİ ZORDA BIRAKMA OYUNLARI TUTMADI

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, hayal kırıklığına uğramışlardır. Doğru olmak üzerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir. Devleti zorda bırakma oyunları tutmamıştır.


Sayın Cumhurbaşkanım değerli vatandaşlarım, 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kuruldu. Atatürk Caddesi'nin nereden nereye geldiğini taktir edecek vatandaşlarımızdır. Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bin konut hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş bu sayının 150 bin sınırına geçmesi de planlanmıştır.


ASRIN İNŞASINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ... BİRİZ BERABERİZ TÜRKİYE'YİZ

Siyonist emperyalist projelerin birliğimizi bozmasına engel olmalıyız. Büyük Türk milleti ailesinin içinde hepimiz el ele vermeliyiz. Her insanımızın kökenine yöresine diline bakmadan kardeşliğin kaynaşma kotasında bulunmalıyız. Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Depremzede vatandaşlarımıza teslim edilen konutlar hepimizi sevince boğmuştur. Hak, hak sahibine verilmiştir. Biriz beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz.


Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar. O halde acılarımızı ve mutluluklarımızı paylaşmalıyız. Cumhur İttifakı yeni yüz yılı her alanda ve zeminde inşa edecektir.


