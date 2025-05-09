MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 'kongre' açıklamasının ardından İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk'ü arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin kendisini aradığını ve sürecin hayırlı olmasını dilediğini belirten Türk, "En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapıyı aralaması ve Türkiye’ye bir çağrı yapması önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu" diye konuştu.
Terör örgütü PKK, kendisini feshetmek maksadıyla kongre düzenledi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "PKK'nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır." denildi.
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu
Ahmet Türk: Bugün Hayırlı Cuma'dır
"En büyük rol Bahçeli'nin"
Türk sözlerinin devamında şunları dile getirdi:
PKK’nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece ‘Kürt meselesi’ olarak değil Türkiye’nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum.
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