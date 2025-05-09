Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

20:039/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Bahçeli, geçtiğimiz aylarda İmralı heyeti ile görüşmüştü (Foto: Arşiv)
Bahçeli, geçtiğimiz aylarda İmralı heyeti ile görüşmüştü (Foto: Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 'kongre' açıklamasının ardından İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk'ü arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin kendisini aradığını ve sürecin hayırlı olmasını dilediğini belirten Türk, "En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapıyı aralaması ve Türkiye’ye bir çağrı yapması önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu" diye konuştu.

Terör örgütü PKK, kendisini feshetmek maksadıyla kongre düzenledi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "PKK'nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır." denildi.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 'kongre' açıklamasının ardından İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk'ü arayarak tebrik etti.

Ahmet Türk: Bugün Hayırlı Cuma'dır

DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Ahmet Türk, TV100’e yaptığı açıklamada,
"Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Bugün barışın kaçınılmaz olduğu, Demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar yapıldı. Ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘Hayırlı Cuma’ ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir Cuma."
ifadelerini kullandı.

YouTube
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu
Gündem / Politika
09 Mayıs, Cuma

"En büyük rol Bahçeli'nin"

Türk sözlerinin devamında şunları dile getirdi:

PKK’nin kongresini toplaması, olumlu bir karar alması elbette ki önemli. Ama bizlere de düşen görevler var. Mecliste bugün demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirilmesi gerekir. Elbette ki biz burada sadece ‘Kürt meselesi’ olarak değil Türkiye’nin demokratik bir geleceği ihtiyacı var. Demokratik bir ülkede inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Ben bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum.

En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu. Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Bende Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Devlet Bahçeli
#Ahmet Türk
#PKK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asistgard Songar İHA nedir, genel ve teknik özellikleri neler?