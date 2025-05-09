Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

En büyük rol Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti. Ama bu riski Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu. Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Bende Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum.