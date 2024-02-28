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Dilek öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadığı baskıyı anlattı: Her İstiklal Marşı okunduğunda hüngür hüngür ağlıyordum

Erzurum'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanan ve 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle tek uyarı cezasının ardından ihraç edilen Dilek Yolcu, 2013 yılında yeniden başladığı mesleğini heyecanla sürdürüyor. Yolcu, "İkna çalışmaları oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak dersim az olması gerekirken, haftanın beş günü bana ders koymuşlardı. Olur da müfettiş gelirse ıskalanmasın diye. Özellikle cuma günleri İstiklal Marşı'nın olduğu zamana ders koyuyordu. Her İstiklal Marşı okunduğunda hüngür hüngür ağlıyordum. En sevdiğim şair, içinde en güzel İslamiyet'i anlatan İstiklal Marşı ve sen onda kendini çok suçlu ve nereye saklanabilir hissediyorsun." diye konuştu.

10:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:09 - 28/02/2024 Çarşamba
AA
Dilek Yolcu
Dilek Yolcu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak mesleğe başlayan Dilek Yolcu, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997 sürecinde, başörtüsü taktığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Uzun süre işsiz kalan Yolcu, bu süreçten sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Kur'an kursunda 7 yıl eğitmen olarak çalıştı. Yarım kalan öğretmenlik hayali için 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığına başvuran Yolcu, Erzurum Şükrüpaşa İlkokulunda göreve yeniden başladı.

O tarihten bu yana mesleğini heyecanla sürdüren Yolcu, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor.

Dilek Yolcu, başörtüsü gerekçe gösterilerek görevini 5 ay yaptıktan sonra meslekten atıldığını söyledi.

Başörtüsü nedeniyle üzerinde baskı kurulduğunu anlatan Yolcu, şöyle konuştu:

"O dönem çok çelişkili bir durumdu. İlahiyatçısınız, Allah'ın emri örtünmek ama kimseye bunu ifade edemiyordunuz. O dönemde çalıştığım müdür bey bunu kaçmak olarak görüyordu. 'Niye benden kaçıyorsun' diyordu. Bunun Allah'ın emri olduğu aklına gelmiyordu. Üzerimde çok fazla baskı oluşturuyordu. 'Sen nasıl yaşayacaksın, paran olmazsa kimse sana bakmaz, paran olursa şöyle olur böyle olur, ortada kalırsın, başını açmak zorundasın' diyordu. Her gün psikolojik baskısını hissettim. Hayatımda ilk defa saç kıran olmuştum. O kadar acı ki saçım döküldü, bu durumda gidip de 'başörtülü çalışabilir' raporu almayı bile düşündüm. Tabii böyle bir şey mümkün değildi. En acı olaylarımdan biri buydu."

"İkna çalışmaları oldu"

Yolcu,
"İkna çalışmaları oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak dersim az olması gerekirken, haftanın beş günü bana ders koymuşlardı. Olur da müfettiş gelirse ıskalanmasın diye. Özellikle cuma günleri İstiklal Marşı'nın olduğu zamana ders koyuyordu. Her İstiklal Marşı okunduğunda hüngür hüngür ağlıyordum. En sevdiğim şair, içinde en güzel İslamiyet'i anlatan İstiklal Marşı ve sen onda kendini çok suçlu ve nereye saklanabilir hissediyorsun."
diye konuştu.
Yaşadığı işsizlik döneminin arından Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaya başladığını anlatan
Yolcu, "Başörtüsünden atılanlara af gelmişti. 2006'da öğretmenliğe dönülebilir şansı verilmişti ama o kadar korkmuştum ki tekrar başörtü yasağı gelecek korkusuyla dönmek istemedim. Benim isteğim öğretmenlikti, 2013'te ne olursa olsun dedim ve başladım. 10 yıldır elhamdülillah öğretmenlik yapıyorum." dedi.

"Okula giderken arkadaşlarım 'bu kadar heyecan mutluluk fazla değil mi' diyorlar"

Yolcu, yaşadığı travmaların hiçbir zaman geçmediğini belirterek, öğretmenlik mesleğini, geçmişte yaşadığı sorunlar nedeniyle çok daha heyecanla yaptığını dile getirdi.

Derslerde yaşadıklarını anlatan
Yolcu, "O zaman derse her girdiğimde, 'Dilek bu senin son dersin olabilir ona göre anlat' diyordum. Şimdi derse girdiğimde çok heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Okula giderken arkadaşlarım 'bu kadar heyecan, mutluluk fazla değil mi' diyorlar. Diyorum ki 'siz benim yaşadıklarımı yaşasaydınız şu anki heyecanımı anlardınız.' Başörtüyle derse girebilmenin nasıl bir nimet olduğunu biliyorum. Allah'ı rahatlıkla anlatabilmek müthiş bir keyif. Gücüm yettiği kadar öğretmenlik yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
#28 Şubat
#Dilek Yolcu
#Erzurum
#Postmodern darbe
19 dakika önce
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