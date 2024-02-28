Dilek öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadığı baskıyı anlattı: Her İstiklal Marşı okunduğunda hüngür hüngür ağlıyordum

"O dönem çok çelişkili bir durumdu. İlahiyatçısınız, Allah'ın emri örtünmek ama kimseye bunu ifade edemiyordunuz. O dönemde çalıştığım müdür bey bunu kaçmak olarak görüyordu. 'Niye benden kaçıyorsun' diyordu. Bunun Allah'ın emri olduğu aklına gelmiyordu. Üzerimde çok fazla baskı oluşturuyordu. 'Sen nasıl yaşayacaksın, paran olmazsa kimse sana bakmaz, paran olursa şöyle olur böyle olur, ortada kalırsın, başını açmak zorundasın' diyordu. Her gün psikolojik baskısını hissettim. Hayatımda ilk defa saç kıran olmuştum. O kadar acı ki saçım döküldü, bu durumda gidip de 'başörtülü çalışabilir' raporu almayı bile düşündüm. Tabii böyle bir şey mümkün değildi. En acı olaylarımdan biri buydu."