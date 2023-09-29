Divanı boş bırakmayın!

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Kasımda büyük kurultaya hazırlanan CHP’de yönetim, il kongrelerine yönelik hamlelerine divanları da ekliyor. Bazı illeri değişimcilere kaptıran genel merkez, kongrelerin işleyiş ve seçimlerinde kritik rol oynayan divanların seçimi ve oluşumunda işi daha sıkı tutacak. Divan başkanları özel olarak belirlenecek. İddialara göre bazı illerin kaybedilmesi yönetimi bu yönde adım atmaya yöneltti.
İLK KAPIŞMA DİVAN’DA
Değişimcilerin kazandığı Malatya’da Ali Mahir Başarır, Edirne’de İlhami Özcan Argun, Manisa’da Ahmet Akın, Gaziantep’te de Müslim Sarı divan başkanlığı yaptı. Müslim Sarı ve Ali Mahir Başarır’ın değişimcileri desteklediği biliniyor. Kılıçdaroğlu’nun divanda görev yapacak isimlere de dikkatli olması uyarısında bulunduğu kaydediliyor. Kongrede il başkanı ve delegeler öncesinde ilk kapışmanın taraflar arasında artık divan başkanlığı seçimlerinde olması bekleniyor. Bu çerçevede İstanbul’da bir yarış yaşanması öngörülüyor.
YAKIN İSİMLER OLSUN
CHP’de kongre takviminde tarihleri açıklanan iller arasında 30 Eylül’de Tekirdağ ve Kocaeli, 1 Ekim’de Erzurum, Kırşehir, Zonguldak ve Kütahya, 7 Ekim’de Adana, Giresun, Ordu ve Sivas, 8 Ekim’de Antalya, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Trabzon ve Osmaniye, 13 Ekim’de Iğdır, 14 Ekim’de Bartın, Tunceli ve Van, 5 Ekim’de ise Sakarya kongreleri bulunuyor. Kalan kongrelerin divan başkanlığını Kılıçdaroğlu’nun kendisine yakın isimlerin yönetmesini istediği ileri sürüldü.