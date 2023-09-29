Divanı boş bırakmayın!

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Şişli ilçesinde yer alan Fulya Mahallesinde yol çöktü. Muhtar Bülent Özen, CHP yönetimindeki Şişli Belediyesi tarafından altyapısı birkaç gün önce tamamlanan yolu görüntüleyip, "Evlerimizin alt katlarını olduğu gibi su bastı. Bu yolun altında doğal gaz, elektrik ve fiber kablolar da var. Onlar da zarar gördü, elektrikler yanmıyor." diye konuştu. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ise bir hafta önce ilçedeki altyapı çalışmalarına ilişkin, "Şişli'ye çok özendik" paylaşımını yapmıştı.