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Diyarbakır Ekspresi'ne tam not

Raylardaki yeni turizm rotası Diyarbakır Ekspresi, dört gün süren ilk seferini tamamladı. Ankara-Diyarbakır-Ankara güzergahında 2 bin 102 kilometre uzunluktaki rotada Malatya ve Elazığ da yer alıyor. 180 kişi kapasiteli trende yolcuları doğa ve tarih ile iç içe bir seyahat bekliyor.

Mehmet Güney
04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 06:09 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Diyarbakı Ekspresi'nden görünüm.
Diyarbakı Ekspresi'nden görünüm.

Bölge turizmine yeni bir soluk getirmesi beklenen Diyarbakır Ekspresi’nin tanıtım seferi 19-22 Nisan arasında gerçekleşti. Mayıs-haziran arası haftada bir hizmet verecek şekilde planlanan tren için paket bir kompartmanda 9 bin TL olarak satılacak. Ankara’dan hareket eden tren Kırıkkale ve Sivas’tan geçerek 16 saat sonra Malatya’ya ulaşıyor. Yolculuk yer yer Kızılırmak’la çakışıyor. Kayısı diyarı Malatya’da verilen üç saatlik mola ile seyahatseverlere kenti gezme ve alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Trenin sonraki durağı Elazığ. Dünya üzerindeki sayılı baraj köprülerinden olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Fırat Köprüsü’nde 10 dakika süren geçiş adeta deniz üzerinde yolculuk hissi uyandırıyor. Kanola, pirinç, nohut, arpa ve buğday tarlarından fışkıran yeşil tarlaları geçen tren, gece konaklanacak Diyarbakır’a ulaşıyor.


ESNAFI DA HEYECAN SARDI

Seyahatin dönüşünde yaklaşık 25 dakika, yolcuları yeşil ve maviyi iç içe geçiren eşsiz bir Hazar Gölü manzarası bekliyor. Elazığ'da verilen bir saatlik molada da Eğri minare, Hoca Hasan Hamamı, Harput Kalesi ve türbeler gezilebiliyor. Elazığ’ın yöresel lezzetlerin tadına bakılabiliyor. Tren, Mimar Sinan’ın memleketi Kayseri’de 3 saatlik son molasını veriyor. Mola sonrası Kayseri’yi geride bırakan tren Ankara’ya ulaşarak 4 gün süren seferini tamamlıyor. Trenin koordinesini sağlayan tren şefi Metin Aydın “Kış ayları Doğu Ekspresi’ne bahar ayları da Diyarbakır Ekspresi’ne bekliyoruz.” dedi. Trenin ilk seferinde güzergah ve yolculuğuna misafirleri tam not verdi. Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan Mustafa Sultani, “10 numara geziydi” derken Ankara Üniversite Radyo Televizyon Sinema Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Tosun, “Çok keyifliydi kendimi çok şanslı hissettim. Yolculuk uzun olmasına rağmen manzarası güzeldi. Hazar Gölü en beğendim yer oldu” ifadelerini kullandı. Kayseri esnaflarından pastırmacı Mehmet Aldaş Usta ise “Kayseri esnafını hareketlendirir. Her türlü sosyal faaliyet bizim için mutluluk verici.” ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin en masalsı yolculuğu: Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında kaç yolcu taşıdı?

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri, eşsiz manzaraya sahip 25 saatlik güzergahta yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor. Ankara'dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ederek son durağı Kars'a ulaşıyor. Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi karşılıklı seferlerle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 seyahat ve gezi tutkununu taşıdı.

#Diyarbakır Ekspresi
#turizm
#demiryolu
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