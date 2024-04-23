Diyarbakır Ekspresi'ne tam not

Bölge turizmine yeni bir soluk getirmesi beklenen Diyarbakır Ekspresi’nin tanıtım seferi 19-22 Nisan arasında gerçekleşti. Mayıs-haziran arası haftada bir hizmet verecek şekilde planlanan tren için paket bir kompartmanda 9 bin TL olarak satılacak. Ankara’dan hareket eden tren Kırıkkale ve Sivas’tan geçerek 16 saat sonra Malatya’ya ulaşıyor. Yolculuk yer yer Kızılırmak’la çakışıyor. Kayısı diyarı Malatya’da verilen üç saatlik mola ile seyahatseverlere kenti gezme ve alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Trenin sonraki durağı Elazığ. Dünya üzerindeki sayılı baraj köprülerinden olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Fırat Köprüsü’nde 10 dakika süren geçiş adeta deniz üzerinde yolculuk hissi uyandırıyor. Kanola, pirinç, nohut, arpa ve buğday tarlarından fışkıran yeşil tarlaları geçen tren, gece konaklanacak Diyarbakır’a ulaşıyor.
ESNAFI DA HEYECAN SARDI
Seyahatin dönüşünde yaklaşık 25 dakika, yolcuları yeşil ve maviyi iç içe geçiren eşsiz bir Hazar Gölü manzarası bekliyor. Elazığ'da verilen bir saatlik molada da Eğri minare, Hoca Hasan Hamamı, Harput Kalesi ve türbeler gezilebiliyor. Elazığ’ın yöresel lezzetlerin tadına bakılabiliyor. Tren, Mimar Sinan’ın memleketi Kayseri’de 3 saatlik son molasını veriyor. Mola sonrası Kayseri’yi geride bırakan tren Ankara’ya ulaşarak 4 gün süren seferini tamamlıyor. Trenin koordinesini sağlayan tren şefi Metin Aydın “Kış ayları Doğu Ekspresi’ne bahar ayları da Diyarbakır Ekspresi’ne bekliyoruz.” dedi. Trenin ilk seferinde güzergah ve yolculuğuna misafirleri tam not verdi. Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan Mustafa Sultani, “10 numara geziydi” derken Ankara Üniversite Radyo Televizyon Sinema Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Tosun, “Çok keyifliydi kendimi çok şanslı hissettim. Yolculuk uzun olmasına rağmen manzarası güzeldi. Hazar Gölü en beğendim yer oldu” ifadelerini kullandı. Kayseri esnaflarından pastırmacı Mehmet Aldaş Usta ise “Kayseri esnafını hareketlendirir. Her türlü sosyal faaliyet bizim için mutluluk verici.” ifadelerini kullandı.