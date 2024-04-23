Diyarbakır Ekspresi'ne tam not

Bölge turizmine yeni bir soluk getirmesi beklenen Diyarbakır Ekspresi’nin tanıtım seferi 19-22 Nisan arasında gerçekleşti. Mayıs-haziran arası haftada bir hizmet verecek şekilde planlanan tren için paket bir kompartmanda 9 bin TL olarak satılacak. Ankara’dan hareket eden tren Kırıkkale ve Sivas’tan geçerek 16 saat sonra Malatya’ya ulaşıyor. Yolculuk yer yer Kızılırmak’la çakışıyor. Kayısı diyarı Malatya’da verilen üç saatlik mola ile seyahatseverlere kenti gezme ve alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Trenin sonraki durağı Elazığ. Dünya üzerindeki sayılı baraj köprülerinden olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Fırat Köprüsü’nde 10 dakika süren geçiş adeta deniz üzerinde yolculuk hissi uyandırıyor. Kanola, pirinç, nohut, arpa ve buğday tarlarından fışkıran yeşil tarlaları geçen tren, gece konaklanacak Diyarbakır’a ulaşıyor.