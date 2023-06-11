Dönüşümde bile çürük beton ve demir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Karşıkaya’da başlattığı Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, hatalı beton ve demir imalatı tespit edilmesinin ardından mühürlendi. Projenin yüklenicisi olan S.S Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifi’nin kurucusu ve henüz 3 ay öncesine kadar başkanının ise CHP’nin İzmir İl Başkanı Şenol Aslaoğlun olduğu ortaya çıktı.

KARŞIYAKA KİLİT VURDU

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından, kooperatif hakkında hazırlanan rapor İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın duruma ilişkin Karşıyaka Belediyesi’ne yazdığı resmi yazının ardından ise, inşaatı mühürlendi. Yapılan tespit sonucu 300 metrekarelik bir bölümün, yıkımına karar verildi. Böylece bir CHP belediyesinin projesi, diğer bir CHP belediyesi tarafından mühürlenmiş oldu.

MENFAAT ZİNCİRİNİN SONUCU

Mühürlenen yapının CHP zihniyetinin bir nişanesi olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğurbaran, “Bu skandalın ardında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden tutun da CHP İzmir İl Başkanlığı’na kadar uzanan bir menfaat zinciri var. Birkaç yıl önce deprem yaşanan İzmir’e yapılacak en büyük düşmanlık, yerel yönetim marifetiyle çürük bina yapmaktır” dedi.







