Dönüşüme 1.3 reklama 90 milyon lira!

Son dönemde yaşanan depremler İstanbulluları tedirgin ediyor. 23 Nisan’daki 6,2’lik sarsıntıdan sonra binalarında hasar oluşan vatandaşlar diken üstünde. Uzmanlar olası Marmara Depremi’nde Silivri’nin büyük risk altında olduğuna işaret ediyor. 1999’da Avcılar’da yaşanan tablonun Silivri’de tekrarlamaması için zemin etüdünden başlayıp çok yönlü bir planlama yapılması gerektiğine dikkat çekilirken, Silivri Belediyesi ise hiçbir adım atmıyor.

SİYTAŞ’I PASİFİZE ETTİ

CHP’li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2021'de kurulan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni (SİYTAŞ) pasifize etti. Şirketin girişimleriyle Varnalı Konutları ve Kültür Sitesi gibi örnek projelerde, onlarca hak sahibi yeni ve güvenli konutlara kavuşmuştu. Göreve geldiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden bu yana geçen 1 seneyi aşkın sürede kentsel dönüşüme 1 milyon 358 bin lira harcayan Balcıoğlu, reklama ise 90 milyon lira harcadı.

TABUT EVLERDE DÖNÜŞÜM BEKLİYORLAR

23 Nisan’da çok sayıda binanın hasar gördüğünü belirten Silivrililer, belediyenin kentsel dönüşüm çalışması yürütmemesine tepkili. Alibey Mahallesi’nde yaşadığı Köroğlu Apartmanı’nın son depremde her yanında çatlaklar oluştuğunu belirten Servet Sarioğlu Tatar, “Bizim bina 2017’de yeşil alan ilan edildi. Evimiz ne kentsel dönüşüme giriyor ne de tadilat yapabiliyoruz. Bölgede kentsel dönüşümle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Biz adeta tabutlarda yaşıyoruz. Belediyeye başvurduk, ilgilenmedi. Kentsel dönüşüm umurlarında değil. Geldiklerinden beri hiçbir şey yapmadılar. Bir önceki belediye başkanının yaptığı çalışmalarla kaldık. Mevcut yönetim depreme karşı hiçbir hazırlık yapmıyor, sadece reklam yapıyor” dedi.

BELEDİYE, KOLONU PATLAK BİNAYA “OTURULUR” DEDİ

Tatar, yan binalarının da son depremde kolonlarının patladığı bilgisini verdi. Hasar gören binada yaşayanların önce tahliye edildiği, ardından karot alındığı ancak henüz sonuç çıkmadığı belirtildi. Silivri Belediyesi’nin bu süreçte vatandaşlara “Evlerinizde oturabilirsiniz” dediği, bina sakinlerinin can güvenlikleri olmadığı için apartmanı kendi istekleriyle tahliye ettiği öğrenildi.







