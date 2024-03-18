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Dört ilde eş zamanlı 'Mahzen-12' operasyonu: Üç suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘mahzen-12' operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 22 şüpheli yakalandı.

08:10 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:15 - 18/03/2024 Pazartesi
DHA

Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mhazen-12 operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.


Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.



Ayrıntılar geliyor...

#İçişleri Bakanlığı
#suç örgütü
#Ali Yerlikaya
13 dakika önce
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