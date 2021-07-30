Duman yüzünden zehirlenince yol kenarında bayılan Alman vatandaşı orman işçisi kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde binlerce hektarlık alanda etkili olan orman yangınında, yaşlı bir Alman vatandaşı ölümden döndü. Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu.

Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi. Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü.

"AYRAN VERDİK"

Bölgede görev yapan ekiplere erzak taşıdığını söyleyen orman işçisi Ali Karaoğlan, "Kalemler'de erzak dağıtıyorduk. O esnada dumanın içinden geçtik. Geçtiğimizde Alman vatandaşını dumandan zehirlenmiş bir şekilde yerde yatarken gördük. İlk müdahale için ayran verdik. Bilinci yerine gelince kadar konuştuk ve arabamıza aldık ve 112 ekibi gelince teslim ettik" dedi.

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"VİLLASINDA BAŞKA KİMSE YOKTU"



İki çocuk babası Karaoğlan, yaşlı Alman'ın yanan evinden sürenerek o yola geldiğini söyledi. Alman adamın evine girip, başka birisinin olup olmadığına da baktıklarını söyleyen orman işçisi Karaoğlan, "Villasında kimse yoktu ama yanmıştı. Ben ve arkadaşlarım vatandaşlık görevimizi yaptık. Sağlık durumu iyiydi" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin sözleri dikkati çekiyor. İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala ifadesini kullanıyor. Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi. Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 24 Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor. Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti. Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor. Milas'taki 80 hektarlık ormanlık alan küle döndü: Acı manzara havadan görüntülendi Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 34 Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler ile 19 ilden gelen söndürme ekipleri çalışmalara katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığınına döndü. İlk tespitlere göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan ölürken, 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar oluştu. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi, 18 köy tahliye edildi, 8 köy tamamen yandı. 1 insansız helikopter, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi ve 30 su ikmal aracının yanında yaklaşık bin personel ile müdahale edildi. Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah helikopterle yanan alanlarda inceleme yaptı. Bakan Pakdemirli'nrin yanı sıra ilçede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bulunuyor. Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde soğutma çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığını anlattı. Dün akşam üstüne doğru poyrazın azalmasıyla söndürmeye biraz daha yaklaşıldığını kaydeden başkan Böcek, yangı mücadelesine 253 araç ve 1146 personelle destek verdiklerini, genel sekreter, daire başkanları ve diğer çalışma arkadaşlarıyla bölgede görev başında olduklarını dile getirdi. Yangını en kısa sürede söndürmek istediklerini dile getiren Böcek, “Çünkü içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun yanında tabi ki ormanda bir sürü canlımız var, onlar yandı dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak burada bulunan bütün vatandaşların dertlerine derman olmak için yapılabilecek ne varsa gereğinin yapıldığını dile getiren Böcek, bölgede elektrik olmaması nedeniyle su sıkıntısı olduğunu belirterek, “33 jeneratörümüzle su vermeye çalışıyoruz dedi. Manavgat'ta 3'üncü günde devam eden yangına müdahale için Türkiye'nin birçok ilinden gelen ekipler, yangının başladığı günden bu yana canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Ekipler zaman zaman alevlerin arasında kalsalar da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 5 ekip ve arazöz, 700 kilometre uzaklıktaki Manavgat'a yaklaşık 10 saatlik yolculuk sonrasında ulaştı. Geldikleri günden bu yana alevlerle mücadele eden Bilal Avcı, Mustafa Kaynar, Ahmet Demirtaş, Hüseyin Arslan ve Serdar Tuhal'dan oluşan ekip, Yaylaalan Mahallesi'ndeki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için sabah saatlerine kadar mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yakıt ikmali için mahalle içerisinde duran ekip, yakıt tankerini beklerken arazözün üzerinde kahvaltı yapmak için yanlarındaki çaydanlıkla çay demledi. Bu sırada dumandan ve alevlerin arasındaki sıcaktan gözleri kuruyan ekip üyeleri, sağlık ekiplerinden aldıkları göz damlasını da birbirlerinin gözüne damlattı. Bölgede dağıtılan sandviçleri kahvaltıda demledikleri çayla birlikte yiyen ekip, yakıt ikmalinin ardından İbradı yolu üzerinde yangının devam ettiği noktaya doğru yola çıktı. Yangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu. Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü. Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. İlçede 6 farklı noktada gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, günün ışıklarıyla birlikte hızlandı. Havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti. Bölgede bulunan 3 bakan, çalışmaları koordine ediyor.

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OYNAT 00:18 Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.



Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı. BiP'te paylaş

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