Dün vatandaşların görüntülediği ‘yüksek kata çıkan karıncalar’ depremin habercisiydi iddiası

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara Bölgesi’nde hissedildi.
İstanbul’da korkuya neden olan o depremle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.
Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.
Kimi yerlerde 15, 16. kata kadar çıkan karıncalar, kimi yerlerde ise binaların dış cephesini sardı.
Bir kısmı Silivri’de, Maltepe’de çekilen o videolar, depremin gerçekleşmesiyle yeniden gündeme geldi.
- Alman akademisyenlerin araştırması iddiaları destekliyor
- Almanya'da araştırma yapan uzmanlar karıncalarının depremi önceden tahmin edebildiğini belirtti. Essen-Duisbur Üniversitesi'nden uzmanlar, 2 büyüklüğünde bir depremden önce karıncaların davranışlarının kayda değer şekilde değiştiğini söyledi.
- Karıncalar gece yuvalarına girmeden önce bütün gün olağan aktivitelerini yapıyor. Ama araştırmalar sonunda depremden önce karıncalar gece boyunca uyanık oluyor ve yuvalarının dışında kalıyor. Karıncaların sadece 2'den büyük depremde davranışlarını değiştirdiği belirtiliyor.