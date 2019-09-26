Dün vatandaşların görüntülediği ‘yüksek kata çıkan karıncalar’ depremin habercisiydi iddiası İstanbul depreminin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Dün, pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ‘yüksek kata ulaşan ya da duvarları saran karıncalar’ ile ilgili ‘depremin habercisi’ oldukları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 17:11 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 17:24 Yeni Şafak