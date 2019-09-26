Gündem Dün vatandaşların görüntülediği yüksek kata çıkan karıncalar depremin habercisiydi iddiası
İSTANBUL

Dün vatandaşların görüntülediği ‘yüksek kata çıkan karıncalar’ depremin habercisiydi iddiası

İstanbul depreminin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Dün, pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ‘yüksek kata ulaşan ya da duvarları saran karıncalar’ ile ilgili ‘depremin habercisi’ oldukları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Essen-Duisbur Üniversitesi''nden uzmanlar, 2 büyüklüğünde bir depremden önce karıncaların davranışlarının kayda değer şekilde değiştiğini belirtiyor.
Essen-Duisbur Üniversitesi''nden uzmanlar, 2 büyüklüğünde bir depremden önce karıncaların davranışlarının kayda değer şekilde değiştiğini belirtiyor.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara Bölgesi’nde hissedildi.

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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi

İstanbul’da korkuya neden olan o depremle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya pek çok kullanıcı, depremden bir gün önce evlerinin çevresindeki karınca yoğunluğunu paylaşımlarına ekledi.

İstanbul'un hangi ilçesinde çekildiği belli olmayan bu karede, karıncaların 15. kata ulaştığı belirtiliyor.

Kimi yerlerde 15, 16. kata kadar çıkan karıncalar, kimi yerlerde ise binaların dış cephesini sardı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde dün kaydedilen görüntülerde karıncaların bina dış cephesindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

Bir kısmı Silivri’de, Maltepe’de çekilen o videolar, depremin gerçekleşmesiyle yeniden gündeme geldi.

Bir başka karede karıncaların balkondaki hareketliliği görülüyor.

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  • Alman akademisyenlerin araştırması iddiaları destekliyor
  • Almanya'da araştırma yapan uzmanlar karıncalarının depremi önceden tahmin edebildiğini belirtti. Essen-Duisbur Üniversitesi'nden uzmanlar, 2 büyüklüğünde bir depremden önce karıncaların davranışlarının kayda değer şekilde değiştiğini söyledi.
  • Karıncalar gece yuvalarına girmeden önce bütün gün olağan aktivitelerini yapıyor. Ama araştırmalar sonunda depremden önce karıncalar gece boyunca uyanık oluyor ve yuvalarının dışında kalıyor. Karıncaların sadece 2'den büyük depremde davranışlarını değiştirdiği belirtiliyor.

  • Deprem tahmincisi karıncalar
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