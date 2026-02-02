Ebeveynin izni olsa da sosyal medya yasak

Şubatın ikinci haftası Meclis gündemine alınacak olan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Ebeveyn izni bulunsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerine erişimine izin verilmemesi öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis’te AK Parti Grubu'na gerçekleştirdikleri sunumda, düzenleme ile çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçileceğini ifade etti. Düzenlemeyle, dijital ortamda daha güvenli bir alan oluşturulması hedeflenirken; 15 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca yaş gruplarına uygun, denetimli ve güvenli oyun platformlarına erişebilmeleri planlanıyor.

YAŞA GÖRE OYUN DERECESİ

Sunumda, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik öngörüldüğü, sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların güvenliği, mahremiyeti ve dijital bağımlılıktan korunmasına yönelik daha etkin yükümlülükler getirileceği belirtildi. Sosyal medya için yaş sınırının 15 olması, bu yaşın altındakiler için etkili yaş doğrulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Oyunlarda ise yaşa göre derecelendirme esas alınacak.

EBEVEYN DENETİM ARAÇLARI

Düzenleme kapsamında ebeveyn denetim araçları, zararlı içerikler için başvuru mekanizmalarının genişletilmesi, yaş doğrulama tedbirlerine ilişkin raporlama ve aldatıcı reklamlara karşı önlemler de yer alıyor. Sunumda ayrıca Birleşik Krallık ve Avustralya’daki uygulamalar örnek gösterilirken, Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğu hatırlatıldı.







