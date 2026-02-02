Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ebeveynin izni olsa da sosyal medya yasak

Ebeveynin izni olsa da sosyal medya yasak

04:002/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Şubat ayı ortasında TBMM gündemine alınması beklenen yeni düzenlemeyle, ebeveyn onayı olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimi yasaklanacak. Amaç, çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerden, dijital bağımlılıktan ve mahremiyet risklerinden korumak.

Şubatın ikinci haftası Meclis gündemine alınacak olan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Ebeveyn izni bulunsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerine erişimine izin verilmemesi öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis’te AK Parti Grubu'na gerçekleştirdikleri sunumda, düzenleme ile çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçileceğini ifade etti. Düzenlemeyle, dijital ortamda daha güvenli bir alan oluşturulması hedeflenirken; 15 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca yaş gruplarına uygun, denetimli ve güvenli oyun platformlarına erişebilmeleri planlanıyor.

YAŞA GÖRE OYUN DERECESİ

Sunumda, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik öngörüldüğü, sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların güvenliği, mahremiyeti ve dijital bağımlılıktan korunmasına yönelik daha etkin yükümlülükler getirileceği belirtildi. Sosyal medya için yaş sınırının 15 olması, bu yaşın altındakiler için etkili yaş doğrulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Oyunlarda ise yaşa göre derecelendirme esas alınacak.

EBEVEYN DENETİM ARAÇLARI

Düzenleme kapsamında ebeveyn denetim araçları, zararlı içerikler için başvuru mekanizmalarının genişletilmesi, yaş doğrulama tedbirlerine ilişkin raporlama ve aldatıcı reklamlara karşı önlemler de yer alıyor. Sunumda ayrıca Birleşik Krallık ve Avustralya’daki uygulamalar örnek gösterilirken, Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğu hatırlatıldı.



#sosyal medya
#toplum
#aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmanın faziletleri, sevabı nedir?