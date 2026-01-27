Yeni Şafak
Fransa'da 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geliyor: Meclis onayladı

15:3527/01/2026, Salı
AA
Avustralya'da ise 16 yaşın altındakilerin sosyal medya sitelerinde hesap açmasına ilişkin yasak Aralık ayında yürürlüğe girmişti.
Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik tasarı görüşüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi.

Liselerde cep telefonu kullanımı kısıtlanıyor

Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için önlemler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.

Söz konusu tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Fransa'da bir yasanın Parlamento'dan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı tasarı metnini kabul etmesi gerekiyor.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.



