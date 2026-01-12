Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
16 yaş altına sosyal medya yasağı: Avustralya’da 550 bin hesap kapatıldı

16 yaş altına sosyal medya yasağı: Avustralya’da 550 bin hesap kapatıldı

11:4712/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapları kaldırmak için gerekli ve makul adımları atmaması durumunda 32,9 milyon dolar para cezası uygulanması öngörülüyor.
Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapları kaldırmak için gerekli ve makul adımları atmaması durumunda 32,9 milyon dolar para cezası uygulanması öngörülüyor.

ABD’li teknoloji şirketi Meta, Avustralya’da 16 yaş altına yönelik erişim yasağı kapsamında yaklaşık 550 bin sosyal medya hesabını devre dışı bıraktığını duyurdu. Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin benzer düzenlemeler ise Türkiye’de de Meclis gündeminde yer alıyor.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) Meta'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyanın gençler üzerindeki zararlı etkisini azaltmak amacıyla 10 Aralık 2025'te hayata geçirilen yasa kapsamında çeşitli platformlara erişemiyor.

Şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını belirterek, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.

Meta, hükümetin yasak getirmekten ziyade sektörle "yapıcı işbirliği" içinde "güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun çevrim içi deneyimlerin" geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kullanıcının yaşını doğrulamak için kullanılan "tutarsız" doğrulama yöntemlerini ise eleştirdi.

Başbakan Anthony Albanese hükümetinin de bu hafta içinde 16 yaş altına ait kaç sosyal medya hesabının kapatıldığına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.



#Avustralya
#sosyal medya
#yaş sınırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?