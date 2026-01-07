Yeni Şafak
15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Nur Banu Aras
04:007/01/2026, среда
15 yaş altına sosyal medya kullanımını kısıtlayan düzenleme ocak ayı sonunda Meclis’e geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağı ay sonunda komisyona sevk edilecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini söyledi. Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına özellikle sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini belirtti. Sosyal medyanın çocuklarda çok yoğun bir depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını kaydeden Göktaş, “Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz" dedi.



#sosyal medya
#toplum
#aile
