Sosyal medya uğruna pahalı şov: Drift paylaşımı 143 bin TL’ye patladı

Sosyal medya uğruna pahalı şov: Drift paylaşımı 143 bin TL'ye patladı

23:224/01/2026, Pazar
DHA
Drift görüntülerini paylaşan sürücü, sosyal medyada kendini ele verdi.
Drift görüntülerini paylaşan sürücü, sosyal medyada kendini ele verdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi içinde drift atan sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca trafik ekiplerinin radarına takıldı. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen sürücüye toplam 143 bin TL para cezası kesildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi içerisinde otomobiliyle drift atan ve o anları sanal medyada paylaşan sürücüye 143 bin TL ceza kesildi.

Karasu ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde toplanan gençler otomobil ile drift attı. Otomobille drift atan sürücü o anlarını sanal medya hesabından paylaştı. Gençlerin drift eğlencesini sosyal medya üzerinden fark eden trafik ekipleri bölgeye gitti. Trafik ekibi tarafından otomobil sürücüsüne drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 143 bin TL para cezası kesildi.

Polis ekibi drift atan diğer otomobilin bulunması için çalışma başlattı.



