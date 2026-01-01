Yeni Şafak
Sakarya yeni yıla karla uyandı: Şehir merkezinde lapa lapa yağıyor

09:101/01/2026, Perşembe
IHA
Sakarya’da yeni yıl sabahına lapa lapa yağan karla uyandı. Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede yolları ve park halindeki araçları beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini artırarak sürdü.

Özellikle şehir merkezinde yoğun şekilde görülen yağış sebebiyle araçların üzeri tamamen karla kaplandı.





Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde kar sürpriziyle güne başladı.

Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken kar yağışının aralıklarla gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#sakarya
#kar yağışı
#kar
