Drift pahalıya patladı: Sosyal medya paylaşımıyla yakalandı

13:1130/01/2026, Cuma
DHA
Drift keyfi polise takıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobili ile drift attığı anları sanal medya hesabından paylaşan sürücüye, 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında, Orhaneli ilçesinde 16 L. plaka kodlu otomobil sürücüsünün aracı ile ara sokaklarda drift attığı görüntüleri sanal medya hesabında paylaştığını fark etti.

İncelemelerin ardından araç sürücüsüne, 'Drift atmak' suçundan 58 bin TL idari para cezası uygulandı.



