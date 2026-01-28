Yeni Şafak
Motosikletlinin tek teker şovuna ceza

00:0528/01/2026, Çarşamba
DHA
Tek teker yapan sürücünün ehliyetine el konuldu.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen sürücüye 3 bin 965 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, motosikletinin önünü kaldırıp tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyetine el konulurken, 3 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Fethiye Cahit Gündüz Caddesi üzerinde dün denetim yapan polis ekipleri, motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen U.A.A.'yı durdurdu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren U.A.A. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem başlatılırken, Karayolları Trafik Kanunu’nun 66 ve 73/A maddeleri uyarınca 3 bin 965 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ceza puanını doldurması nedeniyle sürücünün ehliyetine el konuldu.



#Muğla
#Motosiklet
#Ceza
