Sele kapılan sürücü çalıya tutunarak hayatta kaldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı buldu. Ahmet U.’nun araçta olmaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş olarak bulundu. Sağ olarak bulunan adam, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk kontrolünün ardından Ahmet U., hipotermi riski dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.