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İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor

Türkan Sabancı Bebek Parkı'nı inceleyen Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi DHA
Ekrem İmamoğluna vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaşı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
Ekrem İmamoğlu ve vatandaşın dialogu kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
OYNAT 00:22
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi. Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, 'Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, 'Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor' dedi. Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise 'Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan' diyerek karşılık verdi.


"YOL KİLİTLENDİ YÜRÜMÜYOR"

Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, "Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.

"ÖLÇÜMLERİMİZ VAR YÜRÜYOR"

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, "Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor" dedi.

"BEN YAŞIYORUM, SİZ DEĞİL"

Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise "Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan" diyerek karşılık verdi.

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Milyonlarca lira harcandı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti
FOTOĞRAF 5
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda bulunan Şehitlik Mezarlığı ve Nafi Baba Tekkesi arazisi içerisine milyonlarca lira harcayarak lojman yaptırmış, ve bu lojman kamuoyunda tepki uyandırmıştı.
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Tartışmalı lojmanın başkanlık konutu olarak kullanılmaya başlandığı iddia edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ağustos ayının sonlarında Rumeli Hisarı’ndaki lojmana taşındığı öğrenildi. Boğaza nazır lojman, drone ile havadan da görüntülendi.
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“Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor” <br><br> İBB lojmanlarının şehitlik bölgesinde yapılmaması gerektiğini ifade eden Gazeteci yazar Tolga Saçıkara, “Vakfa ait olan bu yer 1980 yılında İBB’ye geçiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son dönemlerde İBB’ye ait olan bir vakıfta olan lojmanı kendisi kullanmaya başlamış. Bunu gazeteci ve tarihçiler olarak doğru görmüyoruz...
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Çünkü burası şehitliğe ait bir yer, hemen yan tarafında Nafi Baba şehitliği var. Kendisine farklı bir yerde lojman yapabilir mesela Süleymaniye olabilir. Bu yer İstanbul’da şehremineler genellikle ikametinin olduğu bölgedir. Bunu daha önceki belediye başkanları yapmadı. Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor. İstanbul kültürü olan bir belediye başkanının bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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İmamoğlu tartışmalara konu olan lojmanla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, İBB’nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar ifadelerini kullanmıştı.
Milyonlarca lira harcandı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Rumeli Hisarı'nda şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleştiği iddia edildi. Gazeteci yazar Tolga Saçıkara, "Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor. İstanbul kültürü olan bir belediye başkanının bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


İBB Başkanı İmamoğlu'nun canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili söyledikleri asılsız çıktı
OYNAT 02:01
İBB Başkanı İmamoğlu'nun canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili söyledikleri asılsız çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Kanal İstanbul ile ilgili veriler paylaştı. Büyük tankerlerin kanaldan geçemeyeceğini iddia eden İmamoğlu, kanal sonrası yapılacak 8 köprüden her birinin maliyetinin de 11,5 milyar TL olacağını iddia etti.

Öte yandan 13 milyar TL maliyetle yapılacak köprülerin 140 milyar TL'ye dahi yapılamayacağını, 15 milyar dolar olacak kanal maliyetinin ise 80 milyar dolar olacağını savundu.

İBB Başkanı, Kanal İstanbul'un yalnızca İSKİ'ye maliyetinin ise 30 milyar TL olacağını iddia etti.


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