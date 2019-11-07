Elazığ'da 6 metrelik yılanı öldürüp ağaca astılar

Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında, bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu.
6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.
Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında, bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu.
6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.
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