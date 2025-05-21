Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
‘Elçilik’ uyarısı yapacak

‘Elçilik’ uyarısı yapacak

Canberk Doğan
04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik edecek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak. Bu kapsamda Kıbrıs Rum Yönetimine elçilik atamaları nedeniyle Türk Cumhuriyetlerine perde arkasında yapılan uyarı Macaristan’da zirvede de hissettirilecek. Liderler zirvesi öncesinde düzenlenecek bakanlar toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “TDT ülkeleri, büyük Türk dünyasının birer parçası olduklarını unutmadan bu bilinçle hareket etmeli” vurgusunu yapması öngörülüyor. Toplantıda Kıbrıs Türklerine yönelik izolasyonlara da değinmesi beklenen Fidan’ın, “KKTC ile dayanışma içinde olmanın, teşkilatın ortak sorumluluğu olduğunu” ifade edeceği belirtiliyor. Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan’da gerçekleştirdikleri zirveyi takiben GKRY’de elçilik açmışlardı. Fidan, sürecin “ailevi mesele” olduğunu belirterek, “Biz ailevi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayız” ifadelerini kullanmıştı.


#Hakan Fidan
#elçilik
#uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı