‘Elçilik’ uyarısı yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik edecek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak. Bu kapsamda Kıbrıs Rum Yönetimine elçilik atamaları nedeniyle Türk Cumhuriyetlerine perde arkasında yapılan uyarı Macaristan’da zirvede de hissettirilecek. Liderler zirvesi öncesinde düzenlenecek bakanlar toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “TDT ülkeleri, büyük Türk dünyasının birer parçası olduklarını unutmadan bu bilinçle hareket etmeli” vurgusunu yapması öngörülüyor. Toplantıda Kıbrıs Türklerine yönelik izolasyonlara da değinmesi beklenen Fidan’ın, “KKTC ile dayanışma içinde olmanın, teşkilatın ortak sorumluluğu olduğunu” ifade edeceği belirtiliyor. Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan’da gerçekleştirdikleri zirveyi takiben GKRY’de elçilik açmışlardı. Fidan, sürecin “ailevi mesele” olduğunu belirterek, “Biz ailevi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayız” ifadelerini kullanmıştı.