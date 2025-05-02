Emekçinin hakları temel önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nı emeğin yüzyılı yapacaklarını söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Erdoğan, “Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye’nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.





ÇALIŞAN HAKLARI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ

Emeğin hem inanç hem tarih hem de kültürde büyük bir kutsiyet taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletçe bugünlere gelmemizde emek vermenin, say etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi, örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz, bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: ‘Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.’ Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüye ezdirilmediği tarihimiz, işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur.”





GENİŞ ÇAPLI REFORMLAR YAPTIK

“İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık. Tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk.”





SENDİKAL GÜVENCELERİ GÜÇLENDİRDİK

“Tek parti zihniyeti”nin yasakladığı 1 Mayıs’ı, Emek ve Dayanışma Günü yaparak resmi tatil ilan ettiklerini hatırlatarak, “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik” dedi. Kamu görevlilerinin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladıklarını anımsatan Erdoğan, “Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami surette iyileştirdik” ifadesini kullandı.





ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ'Nİ KALDIRDIK

Belediyelerde çalışan taşeron işçilere ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Ana muhalefet partisinin, Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten Gelir Vergisi'ni kaldırdık.”





TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ

“İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı’nı, ‘Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı’ yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.”





Desteklerimiz her zaman devam edecek

Külliye’deki buluşmaya katılan bakan ve işçi ve işveren temsilcileri de konuşma yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin farklı illerinden gelen işçileri, 8 konfederasyon ve meslek örgütlerinin başkanlarını kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, işçi haklarının, çalışma hayatında yaşanılan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Konuşmanızda ifade ettiğiniz tarzda, emekçi kardeşlerimizin ülkemizin imkanları çerçevesinde haklarını en maksimum düzeyde, bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz, elimizden her zaman gelen en maksimum düzeyde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesi yaptı.





Bir masa etrafında toplanabilir hale geldik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Birbirleriyle menfaati çelişen gruplar, bu masanın etrafında toplanabilir hale geldi. Allah, bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, devlet, işçi ve işverenin birbirini sürekli desteklemesi gerektiğini belirtti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erdoğan’ın büyük desteğini gördüklerini söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışma hayatına ilişkin “çözülmez” denilen birçok sorunu Erdoğan’ın dirayetiyle, atılan adımlarla çözdüklerini dile getirdi.





ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da Erdoğan'a teşekkür etti.





5 büyükelçiden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Külliye’deki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra 5 büyükelçi ile ayrı ayrı görüştü.



