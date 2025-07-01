Enflasyonda hedefimiz 20’li rakamlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları görmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, ekonomideki gelişmelere dikkat çekti.

Yalnızca konjonktürel dalgalanmaların değil, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı eşik niteliğinde bir dönemden geçildiğini dile getiren Erdoğan, ticarette korumacılık politikalarının yeniden yükselişe geçtiğini, uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmaların meydana geldiğini söyledi.

HER GÜN YENİ BİR GERİLİM

Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşlarının mevcut belirsizlik ortamını daha da derinleştirdiğini belirten Erdoğan, “Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz az çok görebiliyoruz: Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı, öngörülerimizi ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

ÜLKEYİ SAVAŞLARIN ÇEPERİNDE TUTTUK

Muhalefetin Türkiye’yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmediklerini belirten Erdoğan, şimdiye kadar ülkeyi bölgelerindeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardıklarını anlattı. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin kendilerini hedeflerinden koparmasına izin vermediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılı, ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz, yüzde 3,2 oranında büyüdü.”

19 ÇEYREK BOYUNCA KESİNTİSİZ BÜYÜME

“2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik. Seçime rağmen istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık. Siyaseten kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini arttırdık.”

ENFLASYON GERİLİYOR

“Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indirdik. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı ve güven tazeledi. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon, bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon, son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları görmeyi bekliyoruz.”







