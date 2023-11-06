Entrikalı kurultayın galibi

Mayıs 2010’da kaset komplosuyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun devri, önceki gece yapılan kurultayla bitti. Partinin 100 yıllık tarihine birçok ilkler damga vururken, kurultay türlü entrikalara sahne oldu. Cumartesi günü saat 14.00’da adaylar için başlayan imza toplama süreci 17.30’da bitti. 18.30’da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in adaylık için yeterli imzaya ulaştığını açıkladı. Ancak toplanan imza sayısı alışılanın aksine bu kez açıklanmadı. Kılıçdaroğlu’nun 691, 711, 771 imza topladığı iddiası sayımın başlayacağı 23.00’a kadar sürdü. Özel’in ise 500 imzaya ulaştığı kaydedildi. İmza sayısı gece boyu teyit edilemedi. Kimin inisiyatifinde olduğu meçhul bu tutum, tarafların gücünü perdeleme girişimi olarak değerlendirildi.

“KILIÇDAROĞLU KAZANDI” DEDİLER

Seçimin ilk turunda Özel 682 oy aldı. 13 yıllık genel başkan Kılıçdaroğlu ise 664 oyda kaldı. 18 oy geçersiz sayıldı, 2 oy ise boş çıktı. Özel, ilk turda seçimi kazanmayı 2 oyla kaçırdı. Kurultay, mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi manipülasyon girişimlerine sahne oldu. İlk turun oy sayımı yapılırken, bir genel başkan yardımcısı “711 oy ile Kılıçdaroğlu’nun kazandığını” duyurdu. Bu hamlenin delegeyi sandık başından uzaklaştırmak için yapıldığı iddia edildi. Özel’i destekleyenler kısa sürede önde oldukları bilgisini aldı. 81 ilden gelen 1366 kurultay delegesi, CHP’nin 8’inci genel başkanını belirlemek için tarihte ilk defa iki kez sandık başına gitti. Gece yarısından sonra ikinci tur oylama başladı.

“ÇEKİLECEK” HABERİ YAYDILAR

Bazı delegeler, zaferi kutlamak bazıları da stres atmak için Ankara’daki eğlence mekanlarına dağılmıştı. Tam bu esnada Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçip “Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecek” bilgisini yaymaya başladı. Amaç, Özel’i destekleyen delegeleri salondan uzaklaştırmaya çalışmaktı. İmamoğlu devreye girdi ve salonun sterilizasyonunu bahane ederek 23.45’te başlayacak oylamayı önce 00.15’e, ardından 00.30’a aldı. Yaşlı delegeler bahane edilip 1 saat 15 dakikalık oylama süresi de 2 saate çıkarıldı. Özel’in zaferi 02.45’te ilan edildi. Özel 812 oyla genel başkanlığı göğüsledi, Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı. Salı günü CHP’de 13 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Parti grubu toplantısına Özgür Özel genel başkan olarak katılıp milletvekillerine hitap edecek.

İmamoğlu daha etkili olacak

CHP’de değişimin fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içinde gücü arttı. Özgür Özel’in kazanmasında İmamoğlu’nun etkisi büyük. Karadeniz ve İstanbul delegesi üzerindeki etkisiyle bilinen İmamoğlu’nun, Özel’in aldığı 812 oydan en az 312’sinde belirleyici olduğu belirtiliyor. İmamoğlu’nun bundan sonra Özel’in alacağı kararlarda da etkili olması bekleniyor. İmamoğlu’nun PM’yi ve Merkez Yönetim Kurulu’nu Özel’in inisiyatifine terk etmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Özellikle yerel seçimde İmamoğlu’nun etkisi kendini gösterecek. Beşiktaş, Bakırköy ve Ataşehir belediye başkanlarının belirlenmesi kadar İzmir’de Tunç Soyer’in, Hatay’da Lütfü Savaş’ın, Adana’da da Zeydan Karalar’ın tasfiye edilmesi için düğmeye basıldığı belirtiliyor. Kurultayda Özel konuşurken, Karalar’ın yönlendirdiği bir grup kürsünün önünde slogan atmıştı.

Delege üzerinde kontrolü kaybetti

Kurultayın tek kaybedeni Kılıçdaroğlu olmadı. Önce değişimci gözüküp ardından ibreyi Kılıçdaroğlu’na çeviren Erdoğan Toprak, Engin Altay ve Oğuz Kaan Salıcı gibi isimler de ciddi güç kaybetti. Siyasi aktörlerin yanı sıra 10 Aralık Hareketi gibi CHP içindeki güçlü klikler de Kılıçdaroğlu ile yenik duruma düştü. Salıcı ve 10 Aralık ekibi de ağır bir darbe alarak delege üzerindeki kontrolünü kaybetti. Aynı hareket içindeki Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ekibi de bu yenilgiyle tamamen tasfiye edilmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu

‘Özgür’ değil

Kaybeden genel merkezciler, Özgür Özel’in kendi başına kurultay kazanabilecek kapasitesinin olmadığını belirtti. Genel merkezciler, bu süreçte İBB’nin her imkanını Özel için seferber ettiği görüşünde. İBB Başkanı İmamoğlu ile Özel arasında ayrışmanın asıl şimdi başlayacağını öne süren genel merkezciler, “İmamoğlu, verdiği desteğin karşılığını ister. ‘Özgür Özel bana biat etsin’ ister. Partinin üst organları belirlenirken bu ayrışmayı net olarak göreceğiz. Özel bir anlamda İmamoğlu’nun gölge genel başkanı gibi oldu” değerlendirmesinde bulundular.

Helallik isteyeceğiz

Kurultayda divan başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’in önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldiğini söyledi. İmamoğlu, “Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Zamanı geldiğinde başkasına devretmek güzel bir şey” dedi. Kılıçdaroğlu ile kurultaydan sonra görüşüp görüşmediği sorulan İmamoğlu şu cevabı verdi: “Ben kendisini aradım. Sonra yüz yüze bir değerlendirmemiz de oldu. Divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır.”

Kılıçdaroğlu’nun ekibini çizdi

CHP 38’inci Olağan Kurultay’ın son günü olan dün, taraflar Parti Meclisi (PM) için yarıştı. 60 PM üyesi ve 15 YDK üyesi için, kurultay boyunca kulis yapıldı. Kurultayda, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği bilinen Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listeleri yarıştı. Özgür Özel, Alevi delege üzerinde etkili olan Cemal Canpolat’ı anahtar listesine ve MYK’ya alma istedi ancak Ekrem İmamoğlu buna sert tepki göstererek karşı çıktı. Sert tartışmanın yaşandığı toplantıdan sonra Canpolat’ın adaylığı engellendi.

PM’DE İSMİ ÇİZİLENLER

Kılıçdaroğlu döneminde PM’de yer alan bazı isimler Özel ve Salcı’nın da anahtar listesinde yer almadı. Zeynel Emre, Ali Öztunç, Yunus Emre, Seyit Torun, Muharrem Erkek, Umut Akdoğan, Murat Emir, Faik Öztrak, Eren Erdem, Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, Fetih Açıkel, Gökçe Gökşen ve Onursal Adıgüzel’e iki taraf da listelerinde yer vermedi. PM seçimine gece geç saatlerde geçildi. Oy verme ve oy sayma işleminin sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.







