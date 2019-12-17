Gündem Erdoğan kapatılması gerekiyorsa kapatırız demişti İncirlik anketinden tam destek çıktı
POLİTİKA

Erdoğan 'kapatılması gerekiyorsa kapatırız' demişti: İncirlik anketinden tam destek çıktı

ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısına Erdoğan İncirlik ve Kürecik’i kapatma restiyle karşılık verdi. Yapılan araştırmalara göre Türk vatandaşları Erdoğan’ın bu kararını destekliyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in son araştırmasına göre ankete katılanların yüzde 64’ü üslerin direkt kapatılmasından, yüzde 30’u ise ABD ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasından yana. Araştırmaya göre vatandaşlar Ermeni kararının arkasında da Barış Pınarı Harekatı olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan ABD'nin Ermeni yasa tasarısı kararı sonrasında İncirlik ve Kürecik'in kapatılabileceğini söyledi.
Erdoğan ABD'nin Ermeni yasa tasarısı kararı sonrasında İncirlik ve Kürecik'in kapatılabileceğini söyledi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı 12 Aralık'ta oylandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'nde Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.

ABD Senatosunun kararı ile ilgili "Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar siyasidir. Hukuka uygun hiçbir yanı yok. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanan Erdoğan "Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız" dedi.

Erdoğan'ın kararına vatandaştan tam destek
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Erdoğan'ın kararına vatandaştan tam destek
Yapılan anketlere göre Türk vatandaşlarının %64'ü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin Ermeni yasa tasarısına karşılık İncirlik ve Kürecik'i kapatma kararını destekliyor. Katılımcılara göre ayrıca ABD'nin Ermeni kararının arkasında da Barış Pınarı Harekatı var.


İncirlik üssü.

İncirlik kapatılsın

Erdoğan'ın Adana’da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü’nün kapatılması fikrine Türk vatandaşlarının yüzde 64'ü destek veriyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in son araştırmasında katılımcıların yüzde 30’u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise üslerin direkt olarak kapatılmasından yana.

Ermeni kararının sebebi Barış Pınarı Harekatı

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3’ü ‘Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi” derken, yüzde 20’si yakın gelecekteki seçimlerde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4’ü Ermeni lobisinin ABD’de etkin olması, yüzde 18,5’i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.

Gerilim çözülemez

Araştırmaya katılanların yüzde 82,5’i , S-400, FETÖ, PKK/ PYD, Patriot ve F-35’ler gibi konular nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilime neden olan konuların yakın bir tarihte çözülebileceğine inanmadıklarını dile getirdi. Yüzde 12’lik kesim çözüm yaşanacağını kaydederken, yüzde 5,5’i ‘fikrim yok’ yanıtını verdi.

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