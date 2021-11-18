Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü: SİHA tedariki artırılacak



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nijer’le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ’ye karşı mücadelede Nijer’in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Zırhlı araçların kapasitesi artırılacak

Nijer’de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi