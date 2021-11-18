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POLİTİKA

Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü: SİHA tedariki artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü. Bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.

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Haber Merkezi DHA
Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü: SİHA tedariki artırılacak
Recep Tayyip Erdoğan


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nijer’le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ’ye karşı mücadelede Nijer’in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Zırhlı araçların kapasitesi artırılacak

Nijer’de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.

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