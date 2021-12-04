Gündem Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı Bin 300 personel görev alıyor
DİYARBAKIR MUŞ

'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray' operasyonu başladı: Bin 300 personel görev alıyor

Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 1300 kişilik personel görev aldı.

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Haber Merkezi DHA
Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başladı: Bin 300 personel görev alıyor
Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 Operasyonu'.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş ve Diyarbakır'da 'Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

DHA

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır jandarma ve Muş jandarma komutanlıklarının katılımıyla jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim ve 1300 personel görev aldı.

DHA

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

DHA

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