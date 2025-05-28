Erzincan'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan F.G., M.E.Y. ve A.C.H isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, E.A. isimli şahsa ise T.C.K.188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapıldı.