Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzincan'da uyuşturucu madde ele geçirildi

10:1728/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2,21 gram sentetik Cannabinoid (Bonzai), 1,57 gram peçeteye emdirilmiş sentetik Cannabinoid (Bonzai), 1,39 gram Metamfetamin, 1 adet içime hazır uç yapılmış sigara, 2 adet cam aparat (pipe) ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G., M.E.Y. ve A.C.H isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, E.A. isimli şahsa ise T.C.K.188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapıldı.

#Erzincan
#uyuşturucu
#narkotik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türk nüfusun dünyadaki dağılımı...