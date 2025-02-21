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Eş başkanlık hazırlığı

Eş başkanlık hazırlığı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Ön seçim adı verilen temayül yoklamasından CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmayı planlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kadrosu için de kollarını sıvadı. İmamoğlu, bugün ön seçimde kendi isminin duyurulması için resmî açıklamayı bekliyor. Adaylığının ön seçim için açıklanmasının ardından 23 Mart’ta yapılacak seçim için takvimi işletecek İmamoğlu, illeri gezmeye başlayacak. Ardından kendi ‘gölge kabine’sini açıklayacak. İmamoğlu ‘gölge kabine’ ile partinin tüm karar mekanizmasında yer alacak. CHP’nin ittifaklarını da kendi belirleyecek. İttifaklarda partilerden neyin isteneceğini, CHP’den ne verileceğine kadar bütün kararları kendisi verecek. Partiden de buna uyulmasını isteyecek.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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