Gündem Esenyurtta dolandırmaya gelen kadın yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı
İSTANBUL

Esenyurt’ta dolandırmaya gelen kadın yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı

Esenyurt’ta bir tuhafiyede ’tantanacılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı. Aynı kadınların daha önce yakalanınca soyunmaya kalkıştığı öğrenilirken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta dolandırmaya gelen kadın yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı
Çevredeki komşu esnaf da duruma tepki gösterdi.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, bir tuhafiyeye müşteri gibi gelen 3 kadın sahte parayı uzattığı esnaftan tepki görünce tantanacılık yöntemiyle dolandırıcılığa kalkıştı. Kadınlar durumu anlayıp tartışma çıkardı. Çevredeki komşu esnaf da duruma tepki gösterdi.

  • Yaşanan anlarda kadınlar durumla baş edemeyeceğini anlayınca esnafa kaldırım taşı ile vurmaya kalkıştı. Esnaf tarafından tartaklanan dolandırıcılık şüphelileri, olay yerinden hızla uzaklaştı. Aynı kadınların daha önce de Esenyurt’ta yakalanınca vatandaş müdahale etmesin diye üstlerini çıkardıkları ve daha sonra kaçtıkları söylenildi.

“Yakalanacaklarını anlayınca soyunmaya başlıyorlar”

Yaşanan anları anlatan Serkan Baykuş isimli esnaf, “Bizim çalışanlar içerideydi serum almaya kalkışıyor içeriden 200 lira verip para üstünü almaya çalışıp kafa karıştırıyorlar. Para üstünü veriyorsunuz 50 lira vermedin 100 lira vermedin diyorlar. Sürekli aynı yöntemi yapmaya çalışıp para alıyorlar. Biz fark edince bir anda üzerlerini çıkarmaya başlıyorlar müdahale etmememiz için. Sonra da kaçıyorlar. Daha önce de bu çok olay olmuştu” dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadınların esnafla tartışması, esnafın tepki göstermesi ve sonrasında ise yine şüpheli kadının esnafa kaldırım taşı ile vurmaya çalışması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise diğer esnafın kadınları tartaklamasıyla kaçmaları görülüyor.

İki müteahhidin oyunu 'pes' dedirtti
GÜNDEM
İki müteahhidin oyunu 'pes' dedirtti

“İşinizi hallederiz” deyip dolandırdılar
GÜNDEM
“İşinizi hallederiz” deyip dolandırdılar

İstanbul’da iş bulma vaadiyle kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çaldı
GÜNDEM
İstanbul’da iş bulma vaadiyle kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çaldı

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.