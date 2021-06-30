Gündem Esenyurtta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı Gelin arabayı yumruklayıp düğünü terk etti
İSTANBUL

Esenyurt’ta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı: Gelin arabayı yumruklayıp düğünü terk etti

Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Esenyurt’ta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı: Gelin arabayı yumruklayıp düğünü terk etti
Takı kavgasında sinir krizi geçiren gelin düğünü terk etti.

Esenyurt düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı: Gelin ve damat olanı şaşkınlıkla izledi
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Sultangazi'de düğünde takı kavgası caddeye taştı: Gelin ve damat olanı şaşkınlıkla izledi

Düğünde takı kavgası: Kayınpederi gelini darp etti!
OYNAT 01:27
Düğünde takı kavgası: Kayınpederi gelini darp etti!
Düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada darp edilerek yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin kayınpederi tarafından darp edildi. İddiaya göre veteriner damat Onur Yayla ve yakınları düğün öncesi gelin arzuhalci Sevda Gökkaya'yı evinden alarak düğün salonuna getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin kayınpederi tarafından darp edildi. Gelin Gökkaya Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düğünde başlayan 'takı kavgası' caddeye taştı
OYNAT
Düğünde başlayan 'takı kavgası' caddeye taştı
Sultangazı'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı. Caddedeki hareketlilik kameralara yansıdı. Kavganın ardından gelin baba evine dönerken, damat da düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını alıp kendi evine gittiği öğrenildi. Kavga eden her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


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