Esenyurt’ta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı: Gelin arabayı yumruklayıp düğünü terk etti

Düğünde başlayan 'takı kavgası' caddeye taştı

Sultangazı'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı. Caddedeki hareketlilik kameralara yansıdı. Kavganın ardından gelin baba evine dönerken, damat da düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını alıp kendi evine gittiği öğrenildi. Kavga eden her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.