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İSTANBUL

Esenyurt'ta minibüsten 37 kişi çıktı: Şoför polislere 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz' dedi

İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi

İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi DHA
14 kişinin bulunması gereken minibüsten 37 kişi çıktı.
14 kişinin bulunması gereken minibüsten 37 kişi çıktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu sabah erken saatlerde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Sürücülerin birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarının yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı görüldü.

Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı.

Esenyurt'ta aracında 37 yolcu çıkan minibüs şoförü, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz'
OYNAT 00:41
Esenyurt'ta aracında 37 yolcu çıkan minibüs şoförü, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz'
Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz' dedi.

14 yerine 37 yolcu

Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi. Polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir" hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü E.Ö., "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var" iddiasında bulundu.

İETT'ye bağlı Halk Otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu. Yapılan kontrollerde tüm yolcuların maske taktığı belirlendi. Cezai işlemlerin ardından araçlar normal sayıda yolcu ile devam etti.

Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
GÜNDEM
Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı


Minibüs yolcuları sürücülerin kendilerine paralarını iade istememesine tepki gösterdi. Sürücüler, kendilerinden parasını iade etmesini isteyen yolculara, "Sizin yüzünüzden 3 bin TL ceza verdim size bir de para mı vereceğim" diye çıkıştı.

Bir yolcu kendisinden fazla ücret alındığını ancak sürücünün bunu iade etmediğini söyledi.

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