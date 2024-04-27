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Eve gelen yakınları korkunç manzarayla karşılaştı: Küçükçekmece'de bir kadının cansız bedeni bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

00:45 - 27/04/2024 Cumartesi
AA
Cansız bedeni bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.
Cansız bedeni bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi Yıldırım Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kadını, hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, kadının cesedi ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.



#Küçükçekmece
#Şüpheli Ölüm
#İstanbul
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