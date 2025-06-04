Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.