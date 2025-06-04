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Zehir tacirlerine geçit yok: Çeşme Limanı'nda 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine geçit yok: Çeşme Limanı'nda 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

12:384/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
AA
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Çeşme Limanı'nda 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Çeşme Limanı'nda 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Çeşme Limanı'nda iki tırda yapılan aramalarda 130 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, iki sürücü gözaltına alındı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu limana giriş yapan iki tırda incelemelerde bulundu.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilen 30 kilogram kokain ile 100 kilo skunk ele geçirildi.

Tır sürücüleri gözaltına alındı.




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