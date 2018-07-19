Fatih Camii tarihi halılarına kavuştu

2 milyon 200 bin TL'ye mal olan arındırma çalışmaları iki yılda tamamlandı.

Fatih Camisi'nin, Sultan 2. Abdülhamid döneminde dokunan 79 parçadan oluşan tarihi halılarının tamirat ve temizlenip sağlamlaştırılması, atölye çalışmasının ardından tamamlandı. Camiye serilmeye başlanan halıların her birinin mekanik temizliğinde kilolarca toz çıktı. 2 milyon 200 bin TL'ye mal olan arındırma çalışmaları iki yılda tamamlandı.

60 KİŞİ ÇALIŞTI

60 kişilik ekibin yer aldığı projede, 37 kişilik halı ustası ve bakım ekibi tamir ve dokuma işlerini sürdürdü. Tamiratın gerçekleştirildiği atölyede, ihale başından sonuna kadar halı atölyesini anlık olarak uzaktan izleme imkanıı sağlayan 7/24 kapalı devre kamera kayıt alarm sistemi ve 3 güvenlik personeli vardiyalı olarak çalıştı. Tamir sırasında yaklaşık 5 ton yün iplik ve 75 kilogram pamuk iplik orijinaline uygun bir şekilde Uşak'ta hazırlandı. Yün ipler halının ana renkleri baz alınarak renk ağırlığına göre ayrılıp Uşak'ta boyatıldı. Ancak her halıda renklerin tonları kullanıma ve güneş görmesine göre farklılık gösterdiği için tamir aşamalarında da atölyede oluşturulan boyahanede halıların birebir renk tonu ve desen çizgileri yakalanmaya çalışıldı.

ÖZEL DOKUNDU

Tamir sırasında nem ve güneş ışığı etkisiyle çürümüş halıların çözgüleri tamire elverişli olmayan kısımları ile camide yapılan ölçümler sırasında eksiklikleri tespit edilen kısımların dokunması için üniversitelerin Geleneksel Türk El Sanatları Halı-Kilim bölümünden mezun ekip tarafından desen çalışmaları gerçekleştirildikten sonra halı atölyesinde dokuması gerçekleştirildi.

Kadın halı tamircileri yetiştirildi

Fatih Camii halılarının tamirat ve arındırma çalışmaları, üniversitelerin Geleneksel Türk Sanatları Halı-Kilim Bölümü mezunları için iş imkanı sundu. Ustaların tamir edecekleri alanları söküp hazırlamak için işe alınan 15 kadın zamanla hav atıp, tamir yapmaya başladı. Bu işle, Türkiye’nin ilk kadın halı tamircileri yetişti, çoğu alaylı olan ustalar, mesleklerini yapacakları bir işte çalışma şansını yakaladı.