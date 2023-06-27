Fatih Portakal 'Ben bu haber bültenine adımı veriyorum' diyerek canlı yayında sesçiyi azarladı

Fatih Portakal haber anlatımını beğenmediği çalışanı canlı yayında azarladı.
Sözcü TV'de ana haber sunan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Yunanistan’da yapılan seçim ile ilgili haberinin VTR’sinin ardından haberdeki dış sesi beğenmediğini söyledi.
Portakal‘ın bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken vatandaşlar tepki gösterdi.
'Kibirli ve egoist tavrı kabul etmiyoruz'
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de Portakal'ı kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: