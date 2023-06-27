|
Gündem

Fatih Portakal 'Ben bu haber bültenine adımı veriyorum' diyerek canlı yayında sesçiyi azarladı

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, haber anlatımını beğenmediği sesçiyi canlı yayında azarladı. "Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum." diyen Portakal, tavırlarıyla büyük tepki çekti. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de Portakal'ı kınayan bir açıklama yayımlayarak "Haber bülteninin hazırlanışına katkı veren onlarca emekçiyi yok sayarak, küçümseyerek, kendi ismini öne çıkararak öfkeli, kibirli ve egoist tavrını da kabul etmediğimizi deklare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

09:37 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Portakal haber anlatımını beğenmediği çalışanı canlı yayında azarladı.

Fatih Portakal haber anlatımını beğenmediği çalışanı canlı yayında azarladı.

Sözcü TV'de ana haber sunan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Yunanistan’da yapılan seçim ile ilgili haberinin VTR’sinin ardından haberdeki dış sesi beğenmediğini söyledi.



Haberin sonunda memnuniyetsizliğini belli eden Portakal, sesini yükselterek
"Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum."
dedi.

Portakal‘ın bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken vatandaşlar tepki gösterdi.

'Kibirli ve egoist tavrı kabul etmiyoruz'

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de Portakal'ı kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ı, haber anlatımını beğenmediği için ‘dış sesçi’ emekçi kardeşimizi canlı yayında sesini yükselterek azarlamasından dolayı kınıyoruz. Haber bülteninin hazırlanışına katkı veren onlarca emekçiyi yok sayarak, küçümseyerek, kendi ismini öne çıkararak öfkeli, kibirli ve egoist tavrını da kabul etmediğimizi deklare ediyoruz."

#Fatih Portakal
#Sözcü TV
#Canlı yayın
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023