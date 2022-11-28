FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi yazarlarına hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.



Sanık Ali Bulaç savunmasında defalarca yargılandığını ifade ederek, "Darbe öncesinde darbeye karşı yazılar yazdım. Darbeye yardım eden biri darbeye karşı durmaz ve yazılar yazmaz. Benim bu örgüte yardım etmem ve sempati duymam hayatın olağan akışına aykırıdır. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Şahin Alpay ise savunmasında, "15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle de Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptığım için de pişmanım. Örgüt üyeliği suçundan bana karşı yöneltilen suçlar için elle tutulur delil yoktur. Hakkımda beraat kararı vermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tutuksuz sanık Mümtazer Türköne bu davanın 6 yıldır sürdüğünü söyleyerek, "Her şey konuşuldu söylendi. Sanırım söylenmeyen bir şey kalmadı. Benim 4 yıl 2 ay hapis yatmama sebep olan suçlar sadece gazete makaleleri. Delil olarak gazetelerde atılan başlıklar gösteriliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer arkadaşlardan farklı olarak 2.5 yıl daha hapis yattım. Bunun nedeni ise pişmanlık belirtisi göstermemem olarak belirtildi. Buna da açıklık getireyim pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Ahmet Turan Alkan ise "Bu davalar nedeniyle sosyal hayatımda sıkıntılar çektim. Beraat kararını vermenizi bekliyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti.

REKLAM

MAHKEME 3 SANIĞA 2 YIL 6 AY, BİR SANIĞA İSE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERDİ



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet Mümtazer Türköne de aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, firari sanık Mehmet Özdemir'in dosyasının ayrılmasına ve yakalama emrinin devamına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı. Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti. Sanık Mümtazer Türköne'yi 'Örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin 'Örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti