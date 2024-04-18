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Filistin’de muhatap bulamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ikinci kez ertelenen Filistin ziyaretiyle ilgili ilginç bir iddia konuşuluyor. Buna göre Özel’in İsrail'in Gazze katliamı devam ederken Hamas’a “terörist” demesi rahatsızlığa yol açtı. Özel’in Filistin’de muhatap bulamadığı belirtiliyor.

Mehmet Güney ve
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:25 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ikinci kez ertelenen Filistin ziyaretine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Özel’in İsrail’in devam eden Gazze katliamında Hamas’tan terör örgütü diye söz etmesi sıkıntı yarattı. Edinilen bilgilere göre bu nedenle Filistin cephesi Özel’in Gazze’ye ilişkin söylemlerini yakın takibe aldı.

İKİNCİ ERTELEME

Özgür Özel’in, nisan ayında planlanan Filistin ziyareti bir kez daha ertelendi. Bununla ilgili önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını gerçekleştiremeyeceğine açıkladı. Özel, açıklamasında “Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir” ifadesine yer verdi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ MESAFELİ

Ancak gerçeğin daha farklı nedenlerden kaynaklandığı ileri sürülüyor. CHP’nin ziyaret kapsamında muhatap bulamadığı, buna neden olarak da Filistin yönetiminden görüşmeye mesafeli mesajların gelmesi gösterildi. Bunda ise Özgür Özel’in geçtiğimiz dönemde Hamas’a yönelik terörist ifadesini kullanmasının etkili olduğu belirtiliyor. CHP’de Filistin programında yaşanan aksamanın ardından dış politika kurullarının yeteri kadar beğenilmediği öğrenildi. Bu kapsamda Özel’in dış politikada ikili diyalogları arttırması istediği öğrenildi.

CHP’liler Kobani davasında

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı dava karar için ertelendi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ali Mahir Başarır

GÖRÜŞME TALEBİNE RET

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmayı takip etti. CHP heyetinde Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever yer aldı. Avukat beyanları sırasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanından SEGBİS sistemi üzerinden dosyanın tutuklu sanığı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, usule aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların son sözlerini alıp hükmü açıklamak üzere davayı 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'a erteledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, uzun zamandır davanın takipçisi olduklarını belirterek “Bugün karar bekliyorduk, karar verilmiyor ama biz adaletin ihtiyacı olduğu her yerde CHP olarak bundan sonra olacağız” ifadelerini kullandı.

#CHP
#Özgür Özel
#Filistin
#Selahattin Demirtaş
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